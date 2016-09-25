Первого секретаря посольства Украины в Словакии уволили за контрабанду сигарет

|Украинского дипломата уволили за контрабанду сигарет
Первый секретарь посольства Украины в Словакии Оксана Лищишин, которая оказалась причастной к попытке контрабандного провоза сигарет в мае этого года, уволена с дипломатической службы.
Об этом сообщили в пресс-службе МИДа.
В министерстве отметили, что Лищишин уволена с формулировкой "нарушение присяги".
Напомним, 23 мая управление ГФС в Закарпатской области сообщило, что гражданин Украины в автомобиле с дипномерами пытался вывезти в ЕС через пункт пропуска Лужанка почти 57 тыс пачек сигарет под видом "дипломатического груза".
Губернатор Закарпатья Геннадий Москаль заявил, что задержанный автомобиль принадлежит посольству Украины в Словакии, а за рулем находился киевлянин Сергей Лищишин, который женат на первом секретаре диппредставительства.
Тогда Министерство иностранных дел Украины приняло решение отозвать в Украину первого секретаря посольства Украины в Словакии Оксану Лищишин, которая оказалась причастной к скандалу с контрабандой сигарет на Закарпатье.
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Комментарии
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Кончена країна, пробачте, протекторат чорної малфи.
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В самозванном правительстве ЖИДОВ ПО НОВОМУ-одни педики,алкаши,наркоши и воры с убийцами.