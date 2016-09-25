Первого секретаря посольства Украины в Словакии уволили за контрабанду сигарет

26.09.2016 (17:31)

Украинского дипломата уволили за контрабанду сигарет

Первый секретарь посольства Украины в Словакии Оксана Лищишин, которая оказалась причастной к попытке контрабандного провоза сигарет в мае этого года, уволена с дипломатической службы.

Об этом сообщили в пресс-службе МИДа.

В министерстве отметили, что Лищишин уволена с формулировкой "нарушение присяги".

Напомним, 23 мая управление ГФС в Закарпатской области сообщило, что гражданин Украины в автомобиле с дипномерами пытался вывезти в ЕС через пункт пропуска Лужанка почти 57 тыс пачек сигарет под видом "дипломатического груза".

Губернатор Закарпатья Геннадий Москаль заявил, что задержанный автомобиль принадлежит посольству Украины в Словакии, а за рулем находился киевлянин Сергей Лищишин, который женат на первом секретаре диппредставительства.

Тогда Министерство иностранных дел Украины приняло решение отозвать в Украину первого секретаря посольства Украины в Словакии Оксану Лищишин, которая оказалась причастной к скандалу с контрабандой сигарет на Закарпатье.