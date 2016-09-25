Кобзон сделал скандальное заявление о Крыме

26.09.2016 (18:16)

Иосиф Кобзон считает оккупированный Крым «непосильной ношей для бюджета России»

Скандальный российский артист, поддерживающий агрессию РФ на Донбассе, сделал весьма неожиданное заявление об аннексированном Крыме.

Иосиф Кобзон считает оккупированный Крым «непосильной ношей для бюджета России». Артист подчеркнул, что все бюджетные средства уходят в Крым, из-за чего страдают такие сферы, как здравоохранение, образование и социалка в других российских регионах.

«Россия взяла на себя Крым, и это непосильная ноша. Конечно, Крым является исконно русской территорией, но теперь он финансируется из скудного бюджета РФ. От этого серьезно пострадали культура, образование, здравоохранение и другие сферы во всех остальных регионах России», заявил Кобзон. При этом он подчеркнул, что необходимо уделять внимание российской культуре и направлять на эти цели большие деньги.

По словам Кобзона, из-за дефицита финансирования в РФ распространяются наркомания, алкоголизм и преступность, и россияне забыли о таком понятии, как культура. Напомним, что в конце прошлого года главарь боевиков Игорь Плотницкий вручил Кобзону «награду за вклад в развитие и становление молодой республики ЛНР».

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