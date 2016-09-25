В Закарпатье джип врезался в подводу, есть пострадавшие (ФОТО)

26.09.2016 (18:21)

На Свалявщине джип столкнулся с телегой

Работники Свалявского отделения полиции выясняют обстоятельства ДТП в селе Солочин, где внедорожник наехал на гужевой транспорт.

В воскресенье, 25 сентября, вечером в дежурную часть Свалявского отделения полиции поступило сообщение о том, что в селе Солочин произошло ДТП, возможно, с травмированными. Выездом на место происшествия установлено, что 26-летний житель села Сасівка за рулем «Chevrolet Captiva» двигался в направлении села Поляна и допустил столкновение с гужевым транспортом у автобусной остановки близ села Солочин.

В результате аварии пострадала 35-летняя неработающая жительница села Павлово, которая находилась на подводе. Женщину доставили в Свалявской районной больницы, с диагнозом политравма ее госпитализировали в реанимационное отделение.

Полиция выясняет все обстоятельства ДТП, информировал Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

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