"Ложь - козырная карта Путина" - Порошенко дал интервью CNN

|У Украины есть доказательства присутствия российской армии в Донбассе- Порошенко
У Украины с 2014 года есть конкретные доказательства присутствия российской армии в Донбассе. Сейчас на территории Украины, оккупированной Кремлем, размещено множество российского оружия, подчеркнул президент Петр Порошенко в интервью Фариду Закарии на CNN.
"В августе 2014 года к нам в плен попали 22 русских солдата. Их родные обратились ко мне как к президенту Украины, чтоб я вернул их домой. И РФ не ответила, каким образом они попали в Украину. Единственное, что сказали в РФ: "Они потерялись"… Да, и проникли на 72 км вглубь, убивая моих сограждан и солдат. И у нас есть видео, на которых они сами это признают. В 2015 году было множество подобных инцидентов. В этом же году только на оккупированной части моей страны зафиксировано 700 российских танков, 1250 артиллерийских систем, более 1000 бронемашин, более 300 ракетных систем", - рассказал Порошенко.
Он сказал также, что страна-агрессор использует в Сирии тактику, отработанную прежде в Украине. На вопрос Закарии, наблюдает ли Порошенко в Сирии нечто похожее на события в зоне АТО в Украине, президент ответил: "В точности".
"Россия живет в параллельной реальности. Ложь - это козырная карта Путина", - сказал Порошенко. По его мнению, западная коалиция совершает ошибку, пытаясь договориться с Кремлем по вопросам Сирии.
"Сначала Россия бомбит конвой ООН, по которому видно, что это конвой ООН, а не гражданское лицо или солдат, и все летчики об этом знают… А потом мы видим Лаврова и его специфичную высшую школу русской дипломатии…", - напомнил Порошенко.
Он добавил, что Владимир Путин использует свои методы и в Европе, финансируя партии евроскептиков. "Все партии на позициях евроскептицизма получают финансирование из Москвы", - подчеркнул президент Украины.
Что касается будущих выборов в США, Порошенко так прокомментировал заявление кандидата в президенты Штатов Дональда Трампа о Крыме (о возможном признании законной аннексии Крыма Россией - ред.). "Это часть предвыборной стратегии", - считает президент.
Запад поставил России жесткий ультиматум
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Комментарии
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Більшого брехуна ніж Вальцман ще пошукати... Ганьба країни 404...
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Не только путина, а и любого русского патриота...
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*Петруччо поросэнко. Я шоколадный мишка, воришка и врунишка. Подонок и стервец. ДА - ДА- ДА!!! Я никакой не Заяц, я сволочь и мерзавец, кидала и подлец!!! ДА-ДА-ДА!!!