Вандалы уже взялись за интерактивный туристический маршрут в Ужгороде (ФОТО)

26.09.2016 (18:43)

От указателя на Корзо остался лишь небольшой белый обломок

Накануне празднования Дня Ужгорода в городе был открыт инновационный туристический маршрут «Дорогами историй». Сама идея достаточно интересна - в разных местах недалеко от интересных исторических памятников и привлекательных туристических объектов в тротуары были установлены небольшие таблички с QR-кодами.

Просканировав их с помощью смартфонов, туристы могут узнать больше о самих объектах, открыть для себя немного истории, связанной с прошлым Ужгорода и Закарпатья. Также с помощью указателей можно было найти следующий объект.

Хотя к качеству установки табличек и указателей были определенные претензии, в целом идея понравилась.

Однако сегодня появились первые потери на этих «исторических тропинках»: на ул. Корзо, на повороте к площади Театральной, встроенный указатель исчез. От него остался лишь небольшой белый обломок среди цементного островка между брусчаткой.

Выломали его скорее всего ночные вандалы, хотя также могла повредить тяжелая строительная техника, которая постоянно передвигается по этому пешеходному участку.

Напомним, 20 сентября в Ужгороде в брусчатку начали закладывать QR-коды для туристов (ФОТО)