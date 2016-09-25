Знаменитый крымский курорт Ялту заполонили бомжи (ВИДЕО)
26.09.2016 (19:07)
Жительница Ялты жалуется на отвратный запах в центре города
Жительница Ялты жалуется на отвратный запах в центре города
В сети опубликовано шокирующее видео об одном из главных курортов Крыма Ялте. Его автор, судя по всему пожилая женщина, жалуется, что город заполонили бомжи, от которых исходит зловонный запах.
" Прошла 17 сентября 2016 по Пушкинской улице и набережной, то, что увидела - сняла. Уверена, что не всех бомжей сняла на центральных улицах, по которым ходят туристы", - гласит описание к видео.
Комментарии
Рейтинг: 3
Да кого интересует, что там в Крыму? В Ужгороде к мусорным контейнерам порой очередь стоит из цыган и бомжей. Мусор раскидывают, контейнеры для селективного сбора мусора переворачивают, чтобы добраться до бутылок. Я понимаю, что они тоже люди и также хотят есть, но городская власть что-то должна предпринять, чтобы не превратить Ужгород в бомжатник! Каждое лето напротив универмага Украина возле церкви какой-то вшивый вонючий бомж целый день свои яйца чешет на лавочке (реально!). Цыгане на Корзо, профессиональные попрошайки на пешеходном мосту.
Рейтинг: 1
Так это же дети лейтенанта Попрошенко .
Рейтинг: 5
Ничё, вот вот достроим переправу и заживём - ох-ох, как Шарм-Эль-Шейх...!