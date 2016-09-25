Знаменитый крымский курорт Ялту заполонили бомжи (ВИДЕО)

26.09.2016 (19:07)

Жительница Ялты жалуется на отвратный запах в центре города

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Жительница Ялты жалуется на отвратный запах в центре города В сети опубликовано шокирующее видео об одном из главных курортов Крыма Ялте. Его автор, судя по всему пожилая женщина, жалуется, что город заполонили бомжи, от которых исходит зловонный запах." Прошла 17 сентября 2016 по Пушкинской улице и набережной, то, что увидела - сняла. Уверена, что не всех бомжей сняла на центральных улицах, по которым ходят туристы", - гласит описание к видео.