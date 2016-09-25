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300-летняя мумия святой девочки открыла глаза в мексиканском соборе (ВИДЕО)

26.09.2016 (19:19)
Девочку убил ее же отец за то, что она хотела уйти в монастырь
Девочку убил ее же отец за то, что она хотела уйти в монастырь
В сети появилось видео не для слабонервных в котором 300-летняя мумия девочки, признанной святой, открыла глаза. Происшествие было снято в Кафедральном соборе Гвадалахары. По поверьям, девочку по имени Иноценция, убил ее же отец из-за того, что она хотела уйти в монастырь. Это случилось еще в 18 веке.
Пока неясно, правдива эта информация, либо же монтаж. Но по последним данным, чудесное явление тщательно проверяют.

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Интернет-издание
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Комментарии

26.09.2016 (19:21) / Типичный крымнашовец

Выходит, что мертвец ленин, святой для русских?