Экс-министр «ЛНР» исколола себя иголками от шприцов и умерла от потери крови

26.09.2016 (19:32)

Ларисы Айрапетян хотела спасти замминистра обороны Киселева от самоубийства

Сепаратистские источники проинформировали о возможном самоубийстве экс-министра здравоохранения «ЛНР» Ларисы Айрапетян.

Экс-министр здравоохранения хотела спасти замминистра обороны Киселева от самоубийства и сама «самоубилась». По сообщению объявленного в розыск Алексея Карякина, который ранее возглавлял так называемый «парламент ЛНР», Айрапетян исколола себя иголками от шприцов и умерла от потери крови.

Удивительно, что данный случай не является единичным: ранее сообщалось о задержании связанных с государственным переворотом министра внутренних дел «ЛНР», Игоря Корнета, об объявлении в розыск Алексея Карякина и самоубийстве экс-главы Совета Министров «ЛНР» Геннадия Ципкалова.

Напомним, кураторы не захотели ввязываться в междоусобные разборки в вооруженном банформировании «ЛНР», позволив Игорю Плотницкому своими силами «зачистить» конкурентов. Убирать конкурентов за деньги согласился отряд Моторолы «Спарта».

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