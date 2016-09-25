В Ужгороде горит ОАО "Модуль" (бывший завод "Ужгородприбор") ФОТО

|На бывшем заводе "Ужгородприбор" пожар. Горит здание со стороны ул. Бабяка
Как сообщает читатель UA-Reporter в Ужгороде горит здание ОАО Модуль, что находится на улице Бабяка.
В эти минуты 20 бойцов ГосЧС и 4 единицы спецтехники - 3 автоцистерны и 1 автолестница - пытаются потушить пожар в складских помещениях завода.
Про причины пожара и другие обстоятельства мы сообщим Вам дополнительно.
Бывший завод " Ужгородприбор " был основан в 1963 году. Когда то на нем работали тысячи закарпатцев...
Сейчас по всей видимости здания и землю завода ждет судьба сгоревшего универмага "Украина"
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