Налоговики приготовили неприятный сюрприз владельцам авто

26.09.2016 (21:22)

В Украине в скором времени может резко подорожать бензин и другие виды топлива

В Украине в скором времени может резко подорожать бензин и другие виды топлива. Причиной этого станут изменения налогового законодательства – соответствующий законопроект уже внесен в Верховную Раду Украины и будет рассмотрен во время текущей сессии.

Информация о готовящихся изменениях в НК Украины была опубликована на официальном веб-портале Государственной фискальной службы Украины. Соответствующий проект закона также размещен на веб-сайте ведомства в разделе «Регуляторная политика» и все желающие могут с ним ознакомиться, а также с пояснительной запиской о целесообразности его принятия.

Разработчики законопроекта предлагают отменить акцизный сбор, взимаемый с розничной продажи бензина и других видов топлива в размере 0,042 евро за каждый его проданный литр. В то же время, авторы законопроекта предлагают увеличить ставку акцизного сбора на топливо, в том числе бензин, дизель и сжиженный газ на сорок два евро за каждую тысячу литров. В данный момент происходит общественное обсуждение этого проекта и все желающие могут обратиться в налоговое ведомство Украины со своими предложениями и комментариями.

В соответствии с пояснительной запиской к предлагаемому законопроекту, введение акциза на розничную продажу топлива в Украине произошло в рамках мер, предпринимаемых в ходе налоговой реформы, а также децентрализации. Вначале его ставка была фиксированной – 5% от стоимости топлива, однако изменениями в Налоговый кодекс Украины от 24 декабря 2015 года № 909 было предусмотрено, что она будет равняться 0,042 евро за каждый литр проданного товара. По мнению министра финансов Украины Александра Данилюка, являющегося автором этого законопроекта, акцизный сбор на розничную продажу топлива не выполняет тех функций, для которых был принят – обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2016 году. Он отмечает: «Особенности рынка топлива в Украине, неоднозначность норм, предусматривающих определение плательщиков этого налогового сбора, разнообразие договорных отношений, предусматривающих отпуск топлива через автозаправочные станции, таковы, что операции с розничной продажей происходят очень редко. Так, многие продавцы топлива перешли на операции по хранению топлива, оптовые поставки с использованием смарт-карт и талонов». Иными словами, чиновник отмечает, что граждане Украины придумали множество схем уклонения от уплаты этого акцизного сбора, в связи с чем местные бюджеты Украины недополучает средства, а плательщики налогов и сборов оказываются в неравных условиях.

В финансово-экономическом обосновании проекта этого закона указывается, что его принятие должно обеспечить дополнительные поступления в местные бюджеты в сумме более чем пять миллиардов гривен. При этом, уплачиваться этот акциз будет, не как раньше, напрямую в местные бюджеты, а в государственный бюджет Украины, поскольку в местные бюджеты платятся только акцизы с розничной продажи подакцизных товаров. Фактически, это означает, что прибыть местных бюджетов уменьшится на соответствующие суммы, что является шагом назад для децентрализации. Следует отметить, что проект еще не прошел рассмотрения в профильных комитетах Верховной Рады Украины, а также должен быть согласован с Министерством экономического развития и торговли Украины, Государственной регуляторной службой Украины и Министерством юстиции Украины.

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