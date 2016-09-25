Сегодня Всемирный день туризма

27.09.2016 (08:59)

27 сентября - Всемирный день туризма

Всемирный день туризма учрежден Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации в 1979 году в испанском городе Торремолино и отмечается ежегодно 27 сентября. Эта дата была выбрана в связи с тем, что в этот день в 1970 году был принят Устав Всемирной туристской организации.

На Украине праздник учрежден в 1998 году указом Президента в поддержку инициативы Государственного комитета Украины по туризму и также отмечается ежегодно 27 сентября.

Целью праздника является пропаганда туризма, освещения его вклада в экономику мирового сообщества, развитие связей между народами разных стран. Он призван привлечь внимание международного сообщества к важности туризма и его социальному, культурному и экономическому значению.

Это праздник каждого, кто хоть раз ощутил себя путешественником, выбравшись из каждодневной будничной суеты на берег речки, в лес, в поле или в другие места, которыми так богата наша земля! А для некоторых стран туризм является важным экономическим фактором и даже основной статьей дохода бюджета государства.

И, конечно же, это праздник тех, кто непосредственно занят в сфере туристического бизнеса: сотрудников туристических компаний, музейных работников, руководителей и персонала гостиничных комплексов — всех, кто профессионально обеспечивает комфортный и безопасный отдых.

С 21 по 27 сентября в Закарпатье проходит Международная туристическая неделя, она насыщена различными мероприятиями, направленными на популяризацию отдыха и на поиски решения проблем, которые сегодня существуют в туристической отрасли.

Традиционно в этот день в Украине проходят слеты туристов, праздничные мероприятия и фестивали, посвященные туризму и туристическому бизнесу.

Интересно, что первое в мире туристическое агентство было открыто в 1841 году Томасом Куком.

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