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Клинтон победила Трампа на теледебатах в США

27.09.2016 (09:29)
Об этом свидетельствуют данные опроса CNN среди телезрителей
Об этом свидетельствуют данные опроса CNN среди телезрителей

Кандидат от Демократической партии США Хиллари Клинтон в ходе первых телевизионных дебатов победила представителя республиканцев Дональда Трампа

Об этом свидетельствуют данные опроса CNN среди телезрителей

Клинтон присудили победу 62% телезрителей, в то время как Трампа поддержали всего 27%.

Напомним, в США состоялись первые телевизионные дебаты кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа и его оппонента из Демократической партии Хиллари Клинтон.

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