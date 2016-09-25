Клинтон победила Трампа на теледебатах в США

27.09.2016 (09:29)

Об этом свидетельствуют данные опроса CNN среди телезрителей

Кандидат от Демократической партии США Хиллари Клинтон в ходе первых телевизионных дебатов победила представителя республиканцев Дональда Трампа

Об этом свидетельствуют данные опроса CNN среди телезрителей

Клинтон присудили победу 62% телезрителей, в то время как Трампа поддержали всего 27%.

Напомним, в США состоялись первые телевизионные дебаты кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа и его оппонента из Демократической партии Хиллари Клинтон.

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