От блокирования дорог ремонт автоматически не проводится - Москаль

27.09.2016 (10:08)

В этом году в Закарпатье привели в порядок дороги во многих направлениях

Акции протеста с требованиями немедленно отремонтировать дорогу не могут считаться основанием для переброски автодорожной техники в тот или иной населенный пункт Закарпатья. Так Геннадий Москаль прокомментировал блокирование автодороги жителями с.Сасово (Виноградовский район).

- Сейчас служба автомобильных дорог проводит ремонт дороги «Виноградово - Теково - Неветленфолу» общей протяженностью 21,7 километра, - отмечает Москаль. - Ремонт включает в себя и 3-километровый отрезок через Сасово. Дорожники уже начали ямочный ремонт в начале села, однако для его продолжения необходимо сделать водоотвод, без которого все работы будут считаться браком и выбрасыванием денег на ветер. Водоотведения производится силами сельского совета, поэтому перед блокировкой и выдвижением требований сельсовет должен сделать свой объем работ, после чего дорожники смогут продолжить ямочный ремонт в пределах Сасова.

Если же люди хотят капитальный ремонт дороги, то сельсовет по крайней мере должен подготовить соответствующую проектно-сметную документацию, на основании которой можно искать источники финансирования (например, через Государственный фонд регионального развития). В этом году мы привели в порядок дороги во многих направлениях, в том числе там, где ремонта не было десятилетиями. Проводим работы до наступления холодов, а потом продолжим в следующем году. Однако от простого блокирования и выдвижения требований ничего не изменится, люди должны это понять.

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