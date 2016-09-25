На Закарпатье пограничники задержали огромную партию контрабандных сигарет (ФОТО)

27.09.2016 (10:46)

Украинские и румынские пограничники прекратили попытку табачной контрабанды

На всех участках границы Госпогранслужба продолжает предпринимать активные действия по противодействию незаконной деятельности, в том числе и в пределах Закарпатской области на границе с Румынией. Стоит отметить, что данная работа проводится в тесном сотрудничестве с правоохранительными органами сопредельных стран.

Очередным положительным результатом оперативной работы украинских и румынских правоохранительных служб стало прекращение попытки табачной контрабанды. Сначала группу лиц, которые пытались в соседнюю Румынию переправить сигареты, заметили правоохранители сопредельного государства. Эту информацию они сразу передали пограничникам Мукачевского отряда, которые, чтобы не допустить правонарушения и задержать контрабандистов, перекрыли данное направление с украинской стороны. В результате совместной работы, были задержаны трое наших соотечественников и не допущено незаконного перемещения табачной продукции в количестве 12 пакетов. На украинском составлены соответствующие административные документы, а сигареты в установленном порядке изъяты.

Еще 8 пакетов сигарет обнаружил пограничный наряд отдела «Великий Бычков» Мукачевского отряда. Их оставила группа лиц, заметив охранников границы прибегли к бегству. В дальнейшем в ходе поиска правонарушителей на данном направлении был обнаружен наш соотечественник. При себе у мужчины не было никаких документов и не мог объяснить своего нахождения вблизи границы. В отношении гражданина составлены административные документы, а сигареты в установленном порядке будут переданы взаимодействующим подразделениям.

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