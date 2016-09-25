В Мукачево соседи устроили драку, без патрульных не обошлось

27.09.2016 (11:50)

Мукачевские патрульные остановили драку

Вчера в 23:30 экипаж мукачевских патрульных получил вызов о драке на улице Закарпатской. Патрульные быстро добрались места происшествия, где их уже ждала заявительница.

Женщина сообщила, что у нее с соседом возник конфликт, который впоследствии перерос в драку, во время которой сосед нанес удар мужу заявительницы.

На месте патрульные приняли меры по пресечению правонарушения и вызвали карету скорой помощи, которая госпитализировала пострадавшего.

Заявителя и правонарушителя пригласили в Мукачевский горотдел для написания заявления. В действиях гражданина, который нанес телесные повреждения, усматриваются признаки уголовного преступления.

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