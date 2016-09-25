Кабмин меняет правила пересечения границы

27.09.2016 (12:13)

Гройсман приказал изменить порядок прохождения границы

Теперь во время путешествия через украинскую границу на автомобиле не придется выходить из транспорта для оформления документов.

Соответствующие изменения анонсировал премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства.

Прохождение таможенного контроля. Бегаешь с этим паспортом как бешеный от окошка к окошку: здесь сидит таможенник, там сидит пограничник, и ходишь кланяешься там. Потому окно так низко, что имеешь поклониться, чтобы унизиться, - возмутился Гройсман.

Премьер поручил Государственной фискальной службе и Государственной пограничной службе ликвидировать такую ​​ситуацию до конца 2016 года.

Пришел пограничник, взял паспорт у человека, пошел сделал свою работу. Таможенник подошел к автомобилю, посмотрел, если нужно, и поехали дальше. Этот двойной контроль никому не нужен, давайте эту "саветчину" забирать из системы обслуживания людей, - добавил Гройсман.

Напомним, после несколькодневной блокировки "пересечниками" КПП "Ужгород", им дали отдельную полосу, есть совместный приказ между таможенниками и пограничниками - предоставить им возможность в нормальных условиях осуществлять так называемую "пересечку".