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Кабмин меняет правила пересечения границы

27.09.2016 (12:13)
Гройсман приказал изменить порядок прохождения границы
Гройсман приказал изменить порядок прохождения границы

Теперь во время путешествия через украинскую границу на автомобиле не придется выходить из транспорта для оформления документов.

Соответствующие изменения анонсировал премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства.

Прохождение таможенного контроля. Бегаешь с этим паспортом как бешеный от окошка к окошку: здесь сидит таможенник, там сидит пограничник, и ходишь кланяешься там. Потому окно так низко, что имеешь поклониться, чтобы унизиться, - возмутился Гройсман.

Премьер поручил Государственной фискальной службе и Государственной пограничной службе ликвидировать такую ​​ситуацию до конца 2016 года.

Пришел пограничник, взял паспорт у человека, пошел сделал свою работу. Таможенник подошел к автомобилю, посмотрел, если нужно, и поехали дальше. Этот двойной контроль никому не нужен, давайте эту "саветчину" забирать из системы обслуживания людей, - добавил Гройсман.

Напомним, после несколькодневной блокировки "пересечниками" КПП "Ужгород", им дали отдельную полосу, есть совместный приказ между таможенниками и пограничниками - предоставить им возможность в нормальных условиях осуществлять так называемую "пересечку".


Интернет-издание
UA- Reporter.com
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