На кафедре военной подготовки УжНУ учится много девушек (ФОТО)

27.09.2016 (13:15)

Кафедра военной подготовки УжНУ воспитывает верных сынов и дочерей Украины

В воспитании настоящих патриотов, которые знают историю своей страны и готовы отстаивать ее суверенитет - играет важную роль Ужгородский национальный университет и кафедра военной подготовки.

Смелые, сильные, волевые, мужественные, бесстрашные - невероятное количество слов можно подобрать для тех, кто выбрал для себя путь военных. В это трудное для Украины и ее народа время, по ее стоят стоят герои, которые своим примером показывают как нужно любить Родину. Кто волонтерской помощью, кто агитационной, кто лично на Востоке страны.

Военная кафедра сегодня является самым молодым университетским подразделением, ведь работает только с 2015 года, хотя ее история началась значительно раньше. Когда кафедра существовала только на медицинском факультете, но впоследствии ее ликвидировали. Но сейчас, уже второй год подряд, кафедра военной подготовки функционирует как общеуниверситетский учебно-военное подразделение и воспитывает новые офицерские кадры.

Заведующий кафедрой полковник Василий Олейник отмечает, что бы кафедра полноценно функционировала, пришлось приложить немало усилий. Полностью свою «новую» историю кафедра начала в июле прошлого года. Только после оформления кучи документов и получения лицензирования кафедра получила право предоставления образовательных услуг.

Кафедра осуществляет подготовку офицеров запаса по четырем военно-учетным специальностям: «Боевое применение механизированных соединений, воинских частей и подразделений», «Боевое применение соединений, воинских частей и подразделений наземной артиллерии», «Подготовка специалистов специального назначения», «Психология».

Учебный процесс на кафедре происходит методом «военного дня». Один день в неделю выделен для студентов, где в течение 9 учебных часов и одного часа самостоятельной подготовки под руководством преподавателя. В общем обучение длится два года, в течение которых студенты получают необходимые теоретические и практические навыки.

«Получать военную профессию могут все, единственным условием является то, чтобы на момент присвоения звания студент имел образовательно-квалификационный уровень «бакалавр» - рассказывает заведующий кафедрой. - Также обучение могут пройти студенты-заочники и аспиранты.

Василий Олейник отмечает, что руководство кафедры заботится не только о боевых навыках, но и о духовном воспитании будущих офицеров. - Мы ежегодно проводим духовный час с военным капелланом для наших студентов. Я убежден, что человек перед тем как одеть погоны должен и духовно закалиться.

Обучение на кафедре завершается составлением выпускного экзамена и принятием военной присяги на верность украинскому народу. После прохождения полного курса военной подготовки и аттестации в офицерский состав приказом Министра обороны Украины присваивается первичное воинское звание младшего лейтенанта запаса, а затем выпускники смогут работать в Вооруженных силах Украины, СБУ, Пограничных войсках и в МВД.

Сегодня на двух курсах факультета учится 270 студентов. Примечательно то, что в этом году на кафедре значительно увеличился женский состав. "Если в прошлом году только 5 девушек выразили желание учиться военной подготовке - то в этом учебном году добавилось еще 35. Но девушки выполняют вовсе не прикрашальну функцию. К примеру, в должности помощника заведующего кафедрой по персоналу (которые назначаются из числа студентов) - великолепная девушка Василиса, командиры первого и второго взводов - тоже девушки. О чем это говорит? А это говорит о том, что у нас гендерное равенство" - улыбается Василий.

Преподавание на кафедре обеспечивают 10 преподавателей, которые являются также и военными Андрей Моца - кандидат юридических наук, подполковник СБУ, Александр Торицин - кандидат психологических наук, полковник Андрей Мельник - старший научный сотрудник, кандидат географических наук, майор. «Все преподаватели имеют два образования, одно из которых - высшее военное. Мы поставили себе цель - качественный преподавательский состав, и мы ее достигли. Среди наших преподавателей есть даже участники боевых действий - это Николай Гоман и Петр Невеселый. Лично я считаю, что такие кадры очень важны, ведь они не только преподаватели - теоретики, но и практики», - рассказывает Василий Олейник.

Кафедра военной подготовки на сегодняшний день является одной из важнейших. Качественный педагогический состав своим примером показывает важность боевых навыков, а также покоряет силой своего духа. Никто не знает, что будет завтра. Но хорошо быть уверенным, что на страже стоять не просто бесстрашные, но и профессиональные бойцы.

Вероника Кобаль, Пресс-служба УжНУ





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