Ужгородскую полицию возглавил Владимир Улинец

27.09.2016 (13:29)

Ужгородский отдел полиции возглавил полковник Владимир Улинец

Ужгородский отдел полиции ГУНП в Закарпатской области возглавил полковник полиции Владимир Улинец, который до недавнего времени был заместителем начальника этого структурного подразделения.

Временно исполнять обязанности начальника Владимир Улинец начал на этой неделе. В качестве главы ужгородской милиции его представил коллективу заместитель начальника ГУНП, начальник криминальной полиции Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области Иван Гецко.

Владимир Улинец сменил на посту Романа Стефанишина, который с 19 сентября возглавил Главное управление Национальной полиции в Закарпатской области.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области