Ужгородскую полицию возглавил Владимир Улинец

|Ужгородский отдел полиции возглавил полковник Владимир Улинец
Ужгородский отдел полиции ГУНП в Закарпатской области возглавил полковник полиции Владимир Улинец, который до недавнего времени был заместителем начальника этого структурного подразделения.
Временно исполнять обязанности начальника Владимир Улинец начал на этой неделе. В качестве главы ужгородской милиции его представил коллективу заместитель начальника ГУНП, начальник криминальной полиции Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области Иван Гецко.
Владимир Улинец сменил на посту Романа Стефанишина, который с 19 сентября возглавил Главное управление Национальной полиции в Закарпатской области.
Отдел коммуникации полиции Закарпатской области
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