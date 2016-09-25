Сегодня в Ужгороде патрульные почтили память погибших в Днепре коллег (ФОТО)

27.09.2016 (14:36)

В Ужгороде почтили память погибших 25 сентября патрульных Днепра

К памятнику погибшим сотрудникам ОВД на Православной набережной в Ужгороде с цветами и зажженными лампадами пришли сотрудники Управления патрульной полиции Ужгорода и Мукачева и руководящий состав Главного Управления Нацполиции в Закарпатской области.

С прощальным словом во время чествования памяти погибших коллег выступил начальник Управления патрульной полиции Ужгорода и Мукачева Юрий Марценишин.

"Выражаем искренние слова соболезнования близким и родным погибших Артема Кутушев и Ольги Макаренко", - подписали на своей странице в сети полицейские Закарпатья.

Напомним, в воскресенье, 25 сентября, вблизи автовокзала в городе Днепр нарушитель ПДД, открыл стрельбу по полицейским. Преступник застрелил патрульного полицейского, который остановил его машину за нарушение, и ранил его напарницу, которая в последствии скончалась в больнмце во время операции, Кадры расстрела полицейских бойцом "Торнадо" в Днепре (ВИДЕО)