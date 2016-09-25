В Киеве треснула пополам станция метро "Героев Днепра" (ФОТО)

27.09.2016 (15:25)

Патформа на "Героев Днепра" в Киеве раскололась

В Киеве на платформе станции "Героев Днепра" появилась 10-метровая трещина из-за строительства, которое ведется на поверхности.

Об этом сообщил журналист Константин Коваленко на своей странице в соцсети Facebook.

По словам Коваленко, часть пассажиров предпочли не находиться на станции с огромной трещиной в платформе и поэтому идут пешком к соседней станции метро "Минская".

"Станция метро Героев Днепра треснула пополам. Дождались! И вот теперь уже это все перерастает в реальную опасность жизни людей...А почему она треснула знаете? Над станцией идёт очень сомнительное и опасное строительство уже третьего по близости торгового центра. Сегодня утром платформа треснула пополам. Неделю назад второй раз обвалился потолок! Огромная 10 метровая трещина разделяет станцию на две части. Пассажиров поубавилось - идут пешком к "Минской"", - написал он.

Коваленко отмечает, что застройщик принял решение вести работы ночью, что доставляет неудобства жителям Оболони.











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