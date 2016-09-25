В Киеве треснула пополам станция метро "Героев Днепра" (ФОТО)

|Патформа на "Героев Днепра" в Киеве раскололась
В Киеве на платформе станции "Героев Днепра" появилась 10-метровая трещина из-за строительства, которое ведется на поверхности.
Об этом сообщил журналист Константин Коваленко на своей странице в соцсети Facebook.
По словам Коваленко, часть пассажиров предпочли не находиться на станции с огромной трещиной в платформе и поэтому идут пешком к соседней станции метро "Минская".
"Станция метро Героев Днепра треснула пополам. Дождались! И вот теперь уже это все перерастает в реальную опасность жизни людей...А почему она треснула знаете? Над станцией идёт очень сомнительное и опасное строительство уже третьего по близости торгового центра. Сегодня утром платформа треснула пополам. Неделю назад второй раз обвалился потолок! Огромная 10 метровая трещина разделяет станцию на две части. Пассажиров поубавилось - идут пешком к "Минской"", - написал он.
Коваленко отмечает, что застройщик принял решение вести работы ночью, что доставляет неудобства жителям Оболони.
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Комментарии
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СеБеУ заявила о предотвращении попытки «тихой федерализации» Украины.Сотрудники СеБеУ задержали во Львовской области человека, который планировал дать взятку местному высокопоставленному госслужащему. Как сообщается, этот гражданин хотел, чтобы депутаты рассмотрели проект о предоставлении региону специального экономического статуса.
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"С...Б...У заявила о предотвращении попытки «тихой федерализации» Украины"- за то не предотвратила громкую дебилизацию всей страны.Есть в мире много стран с федеративным устройством, и ничего, живут неплохо.
А хохлатые боятся этой федерализации, как чёрт ладана. И всё равно нищие.
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В СеБеБеРу сидят проходимцы которые чтобы оправдать свое существование придумывают небылицы. Взятка за "Тихую федерализацию". Вот к чему приводит отупение СеБеБеРу когда ими руководят ЦРУ.
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В украинской армии выживает не сильнейший, а быстрейший — тот, кто во время убежит с поля боя…