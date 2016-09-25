В Ужгороде и Мукачево патрульные эвакуировали машины нарушителей ПДД (ФОТО)

27.09.2016 (16:03)

Очередные автомобили эвакуировали патрульными за нарушение ПДД

Сегодня утром на площади Шандора Петефи в Ужгороде экипаж патрульных заметил автомобиль Mercedes припаркованный с грубым нарушением ПДД. Оставленная машина существенно мешала движению пешеходов, поэтому полицейские решили эвакуировать транспортное средство на штрафплощадку.

Сегодня же, около 12 часов на улице Пирогова в Мукачево патрульные получили сообщение об автомобиле, который стоит с нарушением. На месте происшествия полицейские обнаружили оставленный на тротуаре ВАЗ, который мешает как пешеходам, так и другим участникам дорожного движения.

Авто эвакуировали на штрафплощадку, на который впоследствии пришел владелец. На водителя патрульные вынесли постановление за нарушение правил остановки / стоянки.

Управления патрульной полиции Ужгорода и Мукачево обращается ко всем владельцам авто. Следуйте ПДД и культуры на дорогах - это Ваша безопасность и порядок в родном городе!

Внимание! В Ужгороде работает эвакуатор! (ФОТО)