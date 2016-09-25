Через КПП "Ужгород" можно так проехать, чтобы вас "не видели" (ФОТО)

27.09.2016 (16:23)

На КПП "Ужгород" сознательно тормозят "пересечку" и пропускают "мажоров"

"Несмотря на организацию отдельной полосы для "пересечки" на КПП "Ужгород", таможенники и пограничники продолжают унижать людей, пропуская вне очереди местных мажоров, друзей и родственников.

Сегодня около 9.25 мне лично удалось зафиксировать такой случай. Речь идет о водителе мерседеса-купе на словацкой регистрации в крае Кошице с номерным знаком КЕ 00050, который спокойно дважды с разрешения сначала таможенников, а затем пограничников объехал очередь из нескольких десятков автомобилей. После того, как этот водитель, в котором люди, стоявшие в очереди, узнали ужгородского предпринимателя, сделал "пересечку", он по указанию пограничников вернулся, снова обогнав уже всю очередь с авто, стоявших на въезд в Украину.

Но это, как говорится, еще пол-беды, потому что такие вещи здесь происходят ежедневно и ежечасно (ездя только раз в 5 дней на границу на час, у меня уже целый архив с сотней таких случаев). Более возмутило то, что пропучстивши "мажора", пограничники очевидно, сознательно организовали очередь с "пеерсечников" и держали их перед кабинкой, оформляя водителей с других полос, где очереди были втрое меньше.

На мой вопрос, почему пропустили водителя без очереди, дежурный пограничник, который оформлял "мажора", "отморозился", мол, он не видел никакого водителя! Представляете, оказывается через границу при необходимости можно так проехать, чтобы вас "не видели"... Ту же песню вела и таможня, которая оформляла того же водителя на въезд и выезд. Она, правда, была более оригинальной: "Вы видели, что кто-то проехал вне очереди? У нас здесь никто так не ездит. Может вам показалось. Я не видела ничего, видя лучше вас". В свою очередь, старший смены таможенников так же включил дурака, говоря, что не видел такого автомобиля и может мне показалось, потому что у них никто не ездит вне очереди. Но факты и фото, как говорится, вещь упрямая. И, к счастью, у десятка водителей, которых объехал "вип-пересечник", к счастью, со зрением все гораздо лучше.

Из всего выше сказанного напрашивается логический вывод:

1. Исполнители, простые инспекторы и пограничники, не исключено, что они по указанию руководства в лицах начальников пограничного и таможенного постов, продолжают унижать других водителей пропуская без веской причины (не дипломат, не имеет билета на самолет, не везет детей, не везет больных, потому что ехал только на "пересечку") своих друзей, родственников, знакомых и. т.д.

2. Пограничники и таможенники сознательно тормозят (медленно оформляя или игнорируя) полосу для пересечникив чтобы показать свое превосходство и свое настоящее отношение к автомобилистам-украинцам с иностранными номерами", - говорится в сети "Фейсбук" на странице журналиста Павла Белецкого.

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