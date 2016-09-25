На Закарпатье изготовили новые таблички для декоммунизированных улиц (ФОТО)

27.09.2016 (17:20)

Новые таблички для переименованных в рамках декоммунизации улиц Закарпатья

Новые таблички для переименованных в рамках декоммунизации улиц и площадей Закарпатья уже доставили в Закарпатскую ОГА.

Так, 94 вывески были изготовлены за личный счет председателя Закарпатской ОГА Геннадия Москаля, ведь бюджетных расходов на эти цели в государстве не предусмотрено. Новые улицы будут носить имена погибших на востоке страны героев, а также увековечат историков, музыкантов и художников.

Две таблички для площади имени Энди Уорхола и улицы имени Джона Леннона решили сделать стилизованными.

Теперь таблички с новыми названиями передадут в органы местного самоуправления, которые представят их закарпатцам.

Лучше уж улица Москаля! В Закарпатье люди возмущены переименованием улицы Ленина на Джона Леннона (ВИДЕО)