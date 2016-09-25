Возле Ужгорода на кладбище в Барвинке начали исчезать надгробия (ФОТО)

27.09.2016 (17:55)

Вандалы похищают надгробия на кладбище в Барвинке

Сейчас зафиксировано не менее 7 случаев надругательства над могилами, из которых похитили гранитные надгробия. По словам Анатолия Сухолова, руководителя Комбината коммунальных предприятий (обслуживает ужгородские кладбище), первый случай зафиксировали в десятых числах сентября.

То, что на двух памятника нет надгробий, увидели сразу, поскольку захоронения находятся при центральной дороге. Сразу позвонили в полицию и родственникам погибших.

Следующий случай произошел недавно - обокрали могилу, где похоронен молодой парень. Родители установили тройной памятник (и для себя), и на нем, кроме надгробия сыну, еще две пустые гранитные плиты. Их и похитили, чем нанесли тяжелую травму родным, которые потеряли самое дорогое в жизни. О материальном ущербе - разговор отдельный.

Анатолий Романович говорит, что думали о единичных случаях, однако впоследствии обнаружили недостачу еще нескольких памятников - поскольку территория кладбища огромная - 15 гектаров, кладбище открыто, поэтому увидели не сразу.

Очень беспокоит, что вандалы активизировались накануне 1 ноября - Дня памяти, поэтому такие попытки могут повторяться. Кроме надгробий, похищают также гранитные вазы или ценные лампадки - то есть все, что дорого стоит. Что настораживает - все плиты очень аккуратно демонтированы: не разбиты, а именно выкрученные шурупы и плита снята без повреждений, поэтому не исключено, что к этому причастны люди, которые знакомы с технологическим процессом.

Администрация Комбината коммунальных предприятий обращается к людям с просьбой: если кто-то видел подозрительных лиц или имеет о таких фактах какую-то информацию - сообщить на предприятие (ул. Героев, 2) по телефонам 44-12-16, 3-21-30 или полицию - 102.

Сейчас администрация Комбината коммунальных предприятий разрабатывает документ, который планируется представить на рассмотрение исполкома Ужгородского городского совета, чтобы получить разрешение на установку двух шлагбаумов (есть два заезда) и определения графика посещения кладбища, чтобы хоть таким образом обезопасить себя от краж.

В Ужгороде станет дороже не только жить, но и умирать, на сайте Ужгородского городского совета опубликовано регуляторный акт, а именно проект решения исполнительного комитета "О тарифах на ритуальные услуги по захоронению".