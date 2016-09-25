ЗОЛОТОЙ ГОЛОС УКРАИНЫ ПОСЕТИТ УЖГОРОД С ГРАНДИОЗНЫМ КОНЦЕРТОМ!

27.09.2016 (18:56)

Билеты продаются в кассе драмтеатра ежедневно (кроме субботы) с 12 до 18 часов

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Пономарев Александр - народный артист Украины, певец, поэт, композитор, аранжировщик, телеведущий, актер и музыкальный продюсер.Многократный обладатель титула «Лучший певец года», исполнитель государственного гимна Украины, первый участник от Украины на международном конкурсе «Евровидение», инициатор и участник благотворительных мероприятий, обладатель многочисленных премий и наград.Член жюри программы «Голос страны» 3 сезона. В 2013 г.. Победу в шоу получила его подопечная. Он вошел в состав звездного жюри 5 сезон.6 октября в Закарпатском драмтеатре главный романтик страны Александр Пономарев представит большой концерт «Я люблю тебя ...», начало в 19:00.Музыкант подготовил исключительную программу, в которой песни будут звучать в особой аранжировке, и не только в привычном эстрадном исполнении, но и в сопровождении симфонического оркестра.Подарите себе и своим близким незабываемый вечер в сопровождении романтической музыки!Билеты продаются в кассе драмтеатра ежедневно (кроме субботы) с 12 до 18 часов. Телефон для справок и заказов: 0990291771