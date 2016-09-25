Не выклянчив в баре алкоголь, сука-алкоголичка мать бросила в бармена своего 3-месячного сына

27.09.2016 (19:55)

Мальчик упал на асфальт и ударился головой о бордюр

Харьковская местная прокуратура №4 сообщила о подозрении 18-летней женщине по ч.1 ст.121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, опасное для жизни). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Мать-одиночка, ранее судимая за кражу с условным сроком, бросила на асфальт 3-месячного сына. Ребенок получил тяжкие телесные травмы головы.

Следствие установило, что 24 сентября около 23:00 пьяная женщина с детской коляской, в которой лежал ее сын, пришла в кафе. Там она приставала к посетителям с просьбой угостить ее алкоголем. Получив отказ, женщина стала ссориться с барменом. Во время этой ссоры женщина схватила ребенка и бросила его в сторону бармена. Мальчик упал на асфальт и ударился головой о бордюр.

По предварительному диагнозу у ребенка закрытая черепно-мозговая травма, гематома и перелом черепа.

Максимальное наказание, которое может получить женщина – 8 лет лишения свободы.

Сейчас решается вопрос о лишении женщины родительских прав.

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