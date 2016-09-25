В Ужгороде ДТП : Возле АЗС расквасились два автомобиля (ФОТО)

27.09.2016 (20:03)

ДТП на ул. Гагарина

Сегодня, 27 сентября, на ул. Гагарина в Ужгороде произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии пострадало 2 автомобиля.

Как сообщили очевидцы, автопроисшествие произошло вечером у местной АЗС. Движение на участке частично ограничено. На месте работает полиция.

Стоит отметить, что, учитывая достаточно интенсивное дорожное движение, на этом участке часто возникают аварийные ситуации.

В Ужгороде и Мукачево патрульные эвакуировали машины нарушителей ПДД (ФОТО)