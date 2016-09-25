Полный п#здец : Ужасы России глазами иностранцев (ФОТО)

27.09.2016 (20:23)

Реалии российского бытия

Для зарубежных гостей российские привычные пейзажи и будни - экзотика, а сами жители страны - диковинные туземцы. Но что действительно поражает их при ближайшем знакомстве? Кakzachem изучил статьи и отзывы на туристических сайтах.

1. Летний водный «ритуал»

«Для миллионов россиян от Калининграда до Владивостока это самый верный признак, что лето, наконец, пришло. Несколько недель в год люди вынуждены трястись под ледяными струями, пока власти неспешно проверяют на износ подземные трубы. Этот «ритуал» родом из советской эпохи - настоящая проблема для тех, кто по каким-то причинам не может позволить себе бойлер», - пишет корреспондент «Франс Пресс».



Иностранцев удивляет, что россияне безропотно принимают невзгоды и даже находят выгоду: например, предлагают закаляться или возобновить добрую русскую традицию походов в баню.

Некоторые и вовсе радуются летним отключениям. «Когда я жил один, я приглашал к себе девушек помыться», - блаженно вспоминает счастливый обладатель бойлера. Другой рад лишний раз встретиться с друзьями: «Они ведь не приходят с пустыми руками - к чаю чего-нибудь принесут, а то и водочки, так что получаются приятные посиделки».



А вот совсем нешуточная (хотя так может показаться) инструкция на англоязычном туристическом сайте для бедолаг, оказавшихся в плену российской квартиры во время отключения воды.

«1. Найдите большую емкость и поставьте в ванну. Наполните емкость до половины холодной водой и оставьте на несколько часов, чтобы вода нагрелась до комнатной температуры. Вам также понадобится маленькая емкость, чтобы лить на себя воду - сойдет и обычная кружка.

2. Когда соберетесь мыться, вскипятите на плите большую кастрюлю воды. Осторожно принесите ее в ванную и добавьте в таз с прохладной водой. Убедитесь, что у вас под рукой есть все необходимое - вы должны легко дотягиваться из ванны до шампуня, мыла и полотенца.

3. Разденьтесь и полезайте в ванну. Вы должны скрючиться там на коленях или на корточках. Намочите волосы и тело, облив себя из кружки. Намыльтесь.

4. Черпая воду кружкой из большой емкости, смойте с себя шампунь и мыло. Вытритесь полотенцем.

5. Снова наполните большую емкость до половины холодной водой, чтобы она нагрелась к следующему разу».

2. Студенческие obshagi

В Америке комната в университетском общежитии (на одного человека, с отдельной ванной) может стоить до 15 тысяч долларов в год (т.е. при грубом подсчете, по $1200 в месяц). В России же студенты могут обойтись и десяткой баксов. Правда, это будет мерзкая конура на несколько человек плюс клопы, тараканы, облезлые стены, протекающий потолок и прочие «коммунальные» прелести.





На несколько этажей может быть одна кухня, а стирать приходится вручную, потому что в большинстве общаг нет стиральных машин.



Хотя кое-где есть так называемый тренажерный зал.



«В каждой общаге есть своя уникальная «культура» и определенный набор правил, в том числе негласных. Но, в целом, перед обитателями стоит одна задача: попытаться устроить некое подобие «дома» в ограниченном пространстве и с ограниченными ресурсами».

3. Marshrutki и прочая дорожная дикость

«В России все ездят, как безумные и паркуются везде, где только могут. Гигантские пробки».



В Москве лучше не планировать важные поездки на последние выходные августа: это будет перманентный час-пик. Все внезапно осознают, что за лето дети выросли и им нужно все необходимое к школе. В итоге в транспорте и торговых центрах давка, а на дорогах заторы».

«Marshrutki - это особый социокультурный феномен российских городов. Самый быстрый, но самый некомфортный и нецивилизованный вид наземного транспорта».



Типичный пассажир маршрутки - это небогатый, но платежеспособный и «уважаемый» человек. Важно быть «достойным» маршрутки. Если у тебя есть мелочь, но ты выглядишь, как бомж или алкаш, то ты не вправе ехать в одной маршрутке с «уважаемыми» пассажирами».



«Несколько фактов о маршрутках:

- их водители быстры, бесстрашны, нарушают все возможные и невозможные правила, обладают чувством юмора;

- чтобы поймать маршрутку, нужно махать руками, как сумасшедший, а иногда и подскакивать, привлекая внимание водителя;

- если водитель показывает вам неприличный жест, не обижайтесь: это он дает понять, что есть только стоячие места;

- маршрутки часто снабжены саркастическими объявлениями, которые поймет только тот, кто в них ездил».



4. Полиция и «шпионские игры»



«Вокруг Красной площади полным-полно полицейских, - рассказывает британец. - Меня удивил выбор фуражек. По идее, форменный головной убор - это «визитная карточка» его обладателя. СС - «зловещая угроза», американский морпех - «лихость и лютость», британский полисмен - «я ниже, чем вам кажется». Но фуражка российского полицейского, с громадной тульей, небрежно сдвинутая набок или на затылок, создает впечатление, что перед вами подросток, стащивший ее у папаши. Таких «стражей порядка» трудно принимать всерьез, и только их пушки удерживают от откровенной ухмылки».



Норвежец, которому приходилось объясняться с полицейскими, дает понять, что лучше минимизировать шансы на встречу:

«Если заметите вдалеке полицейский патруль, перейдите на другую сторону улицы. Если встречи не миновать, пройдите мимо, не глядя на них, с видом занятого человека, который точно знает, куда идет. Прикройте свой иностранный путеводитель русской газетой или положите в пластиковый пакет.

Если вас все же остановили, не реагируйте на агрессивный тон - просто в России полицейские так демонстрируют свою власть. Не проявляйте ответную наглость или страх - будет только хуже. Постарайтесь оставаться спокойным: русские легко «взрываются», но так же быстро отходят.

И еще, лучше не пытайтесь отговориться тем, что «ай донт андестэнд». Если хоть как-то способны объясниться на русском, это вам только поможет».



А вот история от иранца: «Доходит до смешного. Я иранец, но больше похож на «славянина». Так вот однажды меня чуть не задержали за то, что моя «национальность не соответствует внешнему виду». Если бы при мне не было паспорта, я бы опоздал на самолет».

Наконец, длинноволосая блондинка из Австралии поделилась таким советом: «Остерегайтесь полицейских на служебных машинах, которые медленно объезжают район. Меня с подругой не раз спрашивали, сколько мы берем за час».

«Если собираетесь в Россию, вам нужно твердо запомнить одно: полицейский - не тот человек, кому можно довериться. Когда нужна помощь, лучше обратитесь к юноше/девушке приличного вида или интеллигентному человеку средних лет, чем к полицейскому!» - предупреждает молодой американец.

5. Русские красавицы «повышенной свирепости»

Все иностранцы знают азбучную истину: в России «безумно красивые женщины»



Но те, кто пытался сойтись с ними поближе, уяснили, что они:

а) грубые и злые

«Мой самый незабываемый опыт «знакомства с русской культурой» оказался самым неудачным. Мы отдыхали с приятелями и заметили неподалеку компанию симпатичных девушек. Они нас полностью игнорировали, к ним было страшно подойти. Я долго не решался, но потом сказал себе: да ладно, плевать, пойду попытаю счастья, может, нам это только кажется. Я подошел, с улыбкой сказал: «Привет!» Но ко мне повернулись три крайне свирепых лица, и одно злобно выпалило: «Отвали!»



б) идут в комплекте с родней

«Одна из причин, почему не стоит встречаться с русской девушкой, - это необходимость навещать ее родню. Вас ждут обильные застолья (суп, мясо, суп с мясом, салаты, наполовину состоящие из майонеза, картошка, еще картошка, фаршированные блины и пирог на десерт). В России невежливо оставлять еду на тарелке, так что вам действительно придется все это съесть. И не рассчитывайте, что любимая за вас заступится: она, скорее, предложит «еще кусочек», потому что русские кормят гостей, как одержимые, пока те не теряют способности двигаться.

Да, и готовьтесь к тому, что вам устроят «проверку», годитесь ли вы для этого семейства: отец моей девушки, например, заставил меня распить с ним целую бутылку водки».



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