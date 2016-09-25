Президент Израиля намекнул, что с неонацистами Украина пропадет

27.09.2016 (20:39)

Реувен Ривлин: Нельзя реабилитировать и прославлять антисемитов

Нельзя реабилитировать и прославлять антисемитов. Об этом Ривлин заявил, выступая на парламентских слушаниях в Верховной Раде Украины, посвященных 75-й годовщине трагедии в Бабьем Яре, которые транслировал телеканал "112 Украина".

"Антисемитизм следует признавать таким, каким он был в прошлом и в его сегодняшней обличье. И нельзя реабилитировать и прославлять антисемитов. Никакими политическими интересами не оправдать безразличное молчание или невнятное бормотание, когда речь идет о антисемитистских структуррах. Лидеры стран, разделяющих антисемитистские, расистские и неонацистские взгляды никогда не станут желанными и полноправными членами семьи народов мира", - заявил Ривлин.

Реувен Ривлин на парламентских слушаниях в Верховной Раде Украины, посвященных 75-й годовщине трагедии в Бабьем Яре, рассказал о близких родственниках своей жены, которые погибли в Украине и Белоруссии в годы Холокоста.

По словам израильского президента, родственники его супруги по линии ее матери жили в селе Белозерка Винницкой обл. и были убиты во время немецкой оккупации.

"После начала операции "Барбаросса" Белозерка была захвачена уже в июле 1941 года. Только в течение первых недель оккупации было убито прилюдно несколько девушек. В 1942 г. евреи городка вместе с другими евреями гетто были отправлены в расстрельные ямы по дороге на Кременец (Тернопольская обл., - ред.), где их убили. Я назову имена дядь и теть моей жены и их детей: тетя Циля Минц, ее муж и их дети, тетя Маня Минц, ее муж и их дети, дядя Минц, его жена и дети. В городке Марьина Горка, что сегодня относится к Белоруссии, были убиты братья моей жены - братья и отец Менахем Шульман, Яков, Монше, Шмоэль и Эсмаэль Шульманы. Пусть будет благословенна их память. Каждый год, в День памяти Холокоста мы в Израиле и во всем мире читаем имена погибших. У каждого человека есть имя, но есть имена, много имен, которые никогда не будут найдены, несмотря на усилия найти их. Двоюродные братья моей жены – дети, младенцы остались без имени. Никому в мире их имена неизвестны, они были здесь - и их нет. У многих тысяч евреев, расстрелянных, замученных, сожженных и погребенных заживо в Бабьем Яру, нет имен. Их уничтожили под открытым небом, и никто не позаботился записать их имена – безымянные", - сказал Ривлин.

Трансляцию выступления Ривлина вел телеканал "112 Украина".