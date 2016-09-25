В Закарпатье переправщик нелегалов взял в плен азиатов и потребовал выкуп

27.09.2016 (20:41)

В подтверждение он снял угрозы на видео

Сотрудники СБУ в Закарпатской области совместно с полицией в одном из населенных пунктов региона разоблачили местных жителей, которые планировали незаконно переправить группу нелегальных мигрантов через государственную границу Украины в ЕС.

Организаторы канала авансом получили от восьми выходцев из юго-восточной Азии деньги за свои "услуги". Однако одному из злоумышленников сумма показалась недостаточной, он закрыл иностранцев в подвале своего частного дома и требовал выкуп.

Нелегалы ​​силой удерживались в нечеловеческих условиях в качестве заложников, а их родственников злоумышленник "терроризировал", угрожая физической расправой над пленниками в случае неуплаты дополнительных средств. В подтверждение он снял угрозы на видео, задокументировав таким образом свою противоправную деятельность.

Оперативники СБУ и полиция освободили иностранцев. На месте происшествия работает оперативно-следственная группа. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст.147 и 332 Уголовного кодекса Украины.

Пресс-группа УСБУ в Закарпатской области

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