Погода в Ужгороде и Закарпатье в среду, 28 сентября

28.09.2016 (05:56)

В Ужгороде небо будет ясным до позднего вечера, без осадков

В Закарпатской области переменная облачность, без осадков.

Ночью и утром местами туман, в горных районах на поверхности почвы и в воздухе местами заморозки 0-2 ° мороза. Ветер юго-восточный 5-10 м / с. Температура воздуха ночью 1-6 ° тепла, в горах местами до 2 ° мороза, днем 16-21 °, в горах местами 7-12 ° тепла.

В Ужгороде небо будет ясным до позднего вечера, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м / с. Температура воздуха ночью 4-6 ° тепла, днем 19-21 ° тепла.

Восход 07:25

Закат 19:16

Температура за последние 130 лет 28 сентября:

макс: 27.6° (1981)

мин: -2.2° (1977)

Народный прогноз погоды: 28 сентября почитается память святого Никиты, которого называли Никита Гусепролет: «Гуси летят – зимушку на хвосте тащат». Если гусь лапу поднимает – к стуже, на одной ноге стоит – к морозу, полощется в воде – к теплу, нос под крыло прячет – к ранней зиме. Если гуси в этот день полетят, то на Покров будет мороз, а нет, то зима наступит позже.