Погода в Ужгороде и Закарпатье в среду, 28 сентября

|В Ужгороде небо будет ясным до позднего вечера, без осадков
В Закарпатской области переменная облачность, без осадков.
Ночью и утром местами туман, в горных районах на поверхности почвы и в воздухе местами заморозки 0-2 ° мороза. Ветер юго-восточный 5-10 м / с. Температура воздуха ночью 1-6 ° тепла, в горах местами до 2 ° мороза, днем 16-21 °, в горах местами 7-12 ° тепла.
В Ужгороде небо будет ясным до позднего вечера, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м / с. Температура воздуха ночью 4-6 ° тепла, днем 19-21 ° тепла.
Восход 07:25
Закат 19:16
Температура за последние 130 лет 28 сентября:
макс: 27.6° (1981)
мин: -2.2° (1977)
Народный прогноз погоды: 28 сентября почитается память святого Никиты, которого называли Никита Гусепролет: «Гуси летят – зимушку на хвосте тащат». Если гусь лапу поднимает – к стуже, на одной ноге стоит – к морозу, полощется в воде – к теплу, нос под крыло прячет – к ранней зиме. Если гуси в этот день полетят, то на Покров будет мороз, а нет, то зима наступит позже.
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