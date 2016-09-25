Курс валют на 28 сентября (+ новости экономики)

28.09.2016 (06:03)

Курс валют 28.09.2016

В бюджете Украины хватит средств для предоставления субсидий всем гражданам, которые того требуют

Об этом заявил министр финансов Александр Данилюк в эфире Эспрессо.TV.

"Денег хватит. Мы - ответственное правительство. Денег хватит", - сказал он.

Напомним, что граждане Украины могут оформить субсидию без официальной "прописки", если повторно обратятся в органы соцзащиты, оформив договор аренды жилья в произвольной форме.

Министерство социальной политики внесло разъяснения по поводу ограничения для оформления субсидии из-за одноразовой покупки, превышающей 50 тыс. грн.

Кабинет министров решил вернуть в государственный бюджет неиспользованные гражданами за отопительный сезон субсидии на оплату коммунальных услуг.