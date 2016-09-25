Что полезно знать о сексе между грудей (18+)

28.09.2016 (06:31)

Этот вид сексуальной активности практикуют многие пары

Если твоему мужчине так нравится твоя грудь, что он хочет с ней переспать — он не одинок. Этот вид сексуальной активности практикуют многие пары. Что не помешает об этом знать? Как к этому относиться? В каких фильмах можно подсмотреть подобные сцены?

1. В этом нет ничего извращенного или оскорбительного

Твоего мужчину привлекаешь ты, привлекает твое тело, привлекает твоя грудь — и логически это вполне может привести к тому, что он захочет поместить свой «любовный жезл» в ложбинку между твоих грудей. Никакого криминала. Если вы близки, то любое место твоего тела совместимо с любым местом его тела. И наоборот.

2. Размер — не главное

То, что с пышными округлостями это сделать проще, не означает, что аккуратных размеров грудь не заслуживает внимания. Конечно, холмики небольших размеров вместе не сведешь,но они не менее чувствительны. Дополнительные ласки члена руками и губами помогут.

3. В каких позах это делают?

Он лежит на спине, а ты наклоняешься над ним. Гравитация делает этот ракурс самым для тебя выгодным: любая грудь покажется пышной и упругой.

Ты лежишь на спине, а он устраивается сверху. Ты придерживаешь груди руками, прижимая их одна к другой. Его член входит между ними. Эта поза подойдет девушкам, которые носят больший размер бюстгальтера.

Он сидит на краю кровати, а ты располагаешься перед ним на коленях. Или ты сидишь на краю кровати, а он стоит перед тобой. Практически, классическая поза для орального секса, но с поправкой.

4. Подключи ласки губами и руками

При каждом движении, когда из твоей ложбинки показывается его головка, ты можешь погружать её в рот. Можешь слегка прижимать член к груди ладонью, чтобы усилить трение.

5. Использовать ли смазку?

Это хорошая идея — смазать грудь силиконовым лубрикантом, чтобы пенис лучше скользил. Но вряд ли тебе захочется наесться этой химической бяки, если ты используешь одновременно и оральные маневры тоже. Выход — использовать специальную съедобную смазку или не жалеть слюны.

6. Неожиданная развязка

Если ты планируешь довести своего мужчину таким образом до оргазма, а не просто разогреть, то ты же понимаешь, что тебя ждет, когда головка его члена направлена тебе в лицо или на шею? Если тебя это не смущает, то ничего страшного. Но если ты не любительница «жемчужных ожерелий», то это стоит оговорить заранее.

7. Где это можно увидеть?

Если тебе нужно «учебное пособие», но не хочется смотреть порно, посмотри шедевр Франсуа Озона «Крысятник» (Франция, 1998 г.). В этой любопытной, откровенной и наделавшей немало шума драме — комедии — мистическом триллере есть интимная сцена с «участием» груди.

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