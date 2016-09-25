Ушел из жизни президент Израиля Шимон Перес

|В 1994 году Перес получил Нобелевскую премию мира
Бывший президент Израиля Шимон Перес ушел из жизни в возрасте 93-х лет.
Об этом сообщает ВВС.
В начале сентября Переса госпитализировали из-за инсульта, после чего врачи решили ввести политика в состояние искусственной комы.
Перес дважды занимал пост премьер-министра Израиля и один раз был на посту президента.
В 1994 году Перес получил Нобелевскую премию мира за его роль в подписании мирных соглашений с палестинцами годом ранее.
Как сообщалось, в январе врачи диагностировали у бывшего президента Израиля аритмию и решили перевести его в медицинский центр Шеба близ Тель-Авива.
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