Ушел из жизни президент Израиля Шимон Перес

28.09.2016 (06:37)

В 1994 году Перес получил Нобелевскую премию мира

Бывший президент Израиля Шимон Перес ушел из жизни в возрасте 93-х лет.

Об этом сообщает ВВС.

В начале сентября Переса госпитализировали из-за инсульта, после чего врачи решили ввести политика в состояние искусственной комы.

Перес дважды занимал пост премьер-министра Израиля и один раз был на посту президента.

В 1994 году Перес получил Нобелевскую премию мира за его роль в подписании мирных соглашений с палестинцами годом ранее.

Как сообщалось, в январе врачи диагностировали у бывшего президента Израиля аритмию и решили перевести его в медицинский центр Шеба близ Тель-Авива.

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