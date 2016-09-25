Позы в сексе, которые гарантируют головокружительный оргазм (только 18+)

28.09.2016 (06:48)

Не забывайте ласкать себя!

Девушки, это потрясающий выходной для нас. И я совсем не говорю о дне святого Валентина. Я не собираюсь рассказывать вам о любовных романах.

И я говорю не о премьере фильма «50 оттенков серого».

Самое время встретить привлекательного парня, который поможет вам снять накопившееся сексуальное напряжение.

В каких же позах лучше всего заниматься сексом для полного сексуального удовлетворения? Мужчин всегда притягивают женские прелести. Когда дело доходит до секса, ваше либидо настолько сильно, что любой секс, который не доводит вас до оргазма, от которого не онемеет все тело, не удовлетворит его.

Давайте рассмотрим наилучшие позы, от которых вы получите максимальное удовольствие.

Я хочу с вами поделиться одним маленьким секретом: вы не достигните оргазма только от одного проникновения. Многие считают, что это возможно, но на самом деле это миф.

Десятки ученых и десятки опрошенных женщин заявили, что стимуляция клитора необходима для оргазма. Не рекомендуется, а просто необходима.

Лучшими позами являются те, в которых вы можете достичь нужного состояния, стимулируя клитор. Или, еще лучше, те, в которых вы сможете делать это сами.

Ниже будут рассмотрены 8 наилучших поз в сексе, которые гарантируют незабываемый оргазм для женщин. Хочу предупредить вас, что поза «Догги» сюда не входит.

1. Интимный разговор

Знаете ли вы, что вы можете заметно улучшить миссионерскую позу, если вы просто положите подушку под свою попу?

Я знаю, насколько сильно вы не ненавидите миссионерскую позу. Миссионерская поза доставляет вам удовольствие только в ваших мечтах, когда вы смотрите на плечи вашего любимого или смотрите в потолок и мечтаете о том, какие вещи вы собираетесь купить через интернет.

Но, поверьте мне, такая поза довольно-таки хорошая. Лягте на спину и возьмите самую пушистую подушку. Положите ее под свою попу. Это позволит поднять часть вашего тела и будет способствовать более глубокому проникновению. Обхватите ногами своего партнера для более глубокого проникновения.

Такая поза открывает легкий доступ к вашему клитору, начиная тереть его, так как очень тяжело получить оргазм только от проникновения. Самое время не стесняться.

2. Дрель

Это еще один трюк, как можно разнообразить миссионерскую позу. Лягте в миссионерскую позу, но вытяните свои ноги настолько прямо, насколько можете и положите свои ноги ему на плечи, а он в это время будет проникать в вас. Вы должны чувствовать, что все ваше тело согнуто, как складной стул.

Если вам позволяет растяжка, тогда поднимите ноги с его плеч (держите их разведенными) и поднесите их к своему телу настолько, насколько это возможно. Теперь такая поза больше напоминает складной стул.

В такой позе будет немного тяжелее стимулировать клитор, но его лобковая кость прислониться к вам с силой, которая наверняка добавит необходимого трения.

Будьте готовыми: возможно, это самое глубокое его проникновение. Вы можете подумать, что его «оружие» увеличился раза в два за ночь (но в реальности нет).

3. Десертная ложка

Девочки, что мы любим больше, чем положительные эмоции? Ничего!!! Шутка. Мы любим оргазм. И в такой позе вы оба получите его.

Предположим, что вы лежите в такой милой позе — вы маленькая ложечка, а он большая. Позвольте ему войти в вас сзади.

В такой позе ему будет не очень удобно проникать в вас, поэтому пусть он остается внутри вас и надавливает на нужные стенки. Таким образом, он будет стимулировать вашу точку G.

Такая поза расслабит его, его руки будут активны и свободны, чтобы трогать ваши интимные зоны, что является очень важным для достижения лучшего состояния. Так как впереди вас много свободного пространства, то вы можете трогать себя, где только захотите.

И затем, когда вы оба испытаете оргазм, вы можете возобновить ласки. Не надо совершать других движений. Разве что только сходить в душ.

4. Азиатская наездница

Нет позы лучше, чем когда вы сидите сверху, что бы чувствовать, что вы полностью контролируете свое наслаждение. Вы можете контролировать скорость проникновения, глубину, и на какие стенки он надавливает.

Сядьте сверху, опуститесь ближе к нему и начинайте двигаться вверх-вниз. Вы будете нагибаться немного вперед, когда находитесь в такой позе, но постарайтесь сидеть прямо, что бы ваше тело было перпендикулярно его и немного наклонено назад.

Такая поза способствует более глубокому проникновению, ваш клитор будет стимулироваться, а так же она удлинит ваше туловище, что сделает вас красивее и стройнее.

Определенно, победа будет за вами.

5. Азиатская наездница наоборот

Поза наездницы замечательна, но вы можете лучше все контролировать, если отступите немного от этой классической позы и сядете обратной стороной.

Сядьте на мужчину, точно так же как вы делали в позе «наездницы», но развернитесь к нему спиной, чтобы ваша попа была около его лица. Когда вы в такой позе, то угол, под которым он проникает в вас, позволяет это делать проще, а так же доступ к точке G более последовательным.

Что бы проникновение было более глубоким, сядьте прямо, а мужчина пусть раздвинет свои ноги напротив себя. Затем положите свои колени на кровать по обеим сторонам его бедер, чтобы вы могли контролировать темп проникновения.

Не забудьте нагнуться назад, чтобы лучше стимулировать переднюю стенку точки G, а так же поглаживать себя.

Я понимаю, что его ноги не самая сексуальная часть для визуальной стимуляции, но что не сделаешь ради оргазма, не так ли?

6. Лежа сзади

Лягте на живот, а он пусть ляжет на вас сверху точно так же. В такой позе вы должны быть похожими на червячков.

Он может опереться на свои руки, как бы отжимаясь, или лечь животом на вашу спину. Затем немного прогнитесь, чтобы он мог войти в вас сзади и шептать вам приятные слова на ушко.

Сила, с которой он лежит на вас, усилит трение между проникновениями. Ваш клитор так же будет тереться о кровать, что усилит его стимуляцию.

7. Бабочка

Если вам уже нудно заниматься сексом в кровати, то пусть ваш мужчина встанет передом к кровати, в то время как вы будете лежать на кровати, раздвинув ноги. Он будет входить в вас стоя, угол проникновения сделает ваш клитор видимым, поэтому вы или он можете его стимулировать.

Поднимите немного свою попу и положите свою ногу на его плечи для более глубокого проникновения.

Поза стоя требует меньше энергии с его стороны, а вход в нужную «дверцу» будет более прямым, поэтому он будет способен проникать в вас быстро, либо медленно, зависимо от желания, при этом не уставая.

8. Верхом

Эта поза потрясающа, потому что она вообще не требует больших усилий. От нее вы получите массу положительных эмоций, а мы все знаем, насколько девушки их любят.

Пусть он сядет обычно, в то время как вы сядете передом на него. И, вместо подпрыгиваний вверх-вниз, просто вращайся по кругу, чтобы его «оружие» постоянно терло стенки точки G.

Наклонитесь немного назад, чтобы доставать до клитора. Не забывайте ласкать себя. Девочки, наш оргазм в наших руках. Перестаньте стесняться, а наслаждайтесь собой и своим партнером.

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