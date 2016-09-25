18-летняя девушка хотела продать девственность за iPhone 7

28.09.2016 (07:06)

Продать свою невинность девушка хотела уже давно

Возмущенные жители Воронежа активно обсуждают в сети объявление, которое совсем недавно было опубликовано в разделе города на сайте Авито.

В объявлении 18-летняя девушка по имени Анна, проживающая в Воронеже, пообещала свою невинность тому, что подарит ей вышедший недавно в продажу смартфон iPhone 7.

Данное объявление было опубликовано на торговой площадке всего за несколько дней до появления долгожданного творения инженеров из Купертино в продаже. Сама автор объявления заявила, что хотела бы получить устройство в цвете «Черный оникс», а вот к техническим характеристикам особых требований не предъявляла и готова была довольствоваться обычной модификацией iPhone 7, а не iPhone 7 Plus, стоимость которого значительно выше.

Продать свою невинность девушка хотела уже давно, вот только никак не могла определиться с адекватной ценой. В результате было решено взять плату подарком. Она уверена, что вознаграждение в подобной форме не делает ее проституткой. Кроме того, девушка рассчитывала, что ее «покупателем» станет мужчина возрастом не выше среднего. На данный момент ее объявление заблокировано, но еще до этого на него успели отозваться 23 потенциальных «покупателя».

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