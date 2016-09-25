В Дубае построят мини-городок за $7 млрд. (ФОТО)

28.09.2016 (07:15)

В Дубае состоится международная выставка ЭКСПО-2020

С октября 2020 года по апрель 2021 года в Дубае состоится международная выставка ЭКСПО-2020. Власти города рассчитывают, что мероприятие посетят около 25 миллионов человек, из них 75% — иностранцев.

В связи с этим в крупнейшем городе ОАЭ приступили к строительству первого из четырех секторов площади, где разместится выставка.

На данный момент уже началось строительство на территории селения Expo Village, где будут жить участники. Речь идет о работах с водоснабжением, коммуникациями и электричеством. Эта фаза строительства завершится в апреле 2018 года.

Вся работа по инфраструктуре выставки будет готова к октябрю 2019 года. Суммарный бюджет выставки вместе с объектами оценивают в 7 миллиардов долларов.

Всемирная выставка (Expo, Экспо) – международная выставка, являющаяся символом индустриализации и открытой площадкой для демонстрации технических и технологических достижений. Ближайшая выставка Экспо состоится в Астане в 2017 году. В 2013 году право на проведение Всемирной выставки выиграл Дубай.

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