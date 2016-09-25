96-летняя проститутка до сих пор зарабатывает на жизнь сексом (ФОТО)

|За всю жизнь у крошки Милли было свыше 3,5 тысяч сексуальных контактов
Милли Купер, несмотря на свой преклонный возраст, до сих пор занимается проституцией и зарабатывает свыше 50 тысяч долларов в месяц
Жизнь «крошки Милли» была непростой – после свадьбы с американцем и переезда в Ла-Вегас она теряет мужа, который не вернулся с войны в 1944 году. С ребенком на руках Милли понимает, что никакими талантами не обладает и решает стать танцовщицей, а заодно торговать телом. Вскоре Купер открывает свое дело и нанимает на работу 10 девушек. Второй брак сделал паузу в её карьере, но после смерти супруга Милли вновь погрузилась в бизнес с головой.
За всю жизнь у крошки Милли было свыше 3,5 тысяч сексуальных контактов. Одна ночь со старушкой, по предварительной информации, стоит около 1200 долларов. Но теперь она встречается с клиентами ради удовольствия, а не из-за заработка.
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