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В Ужгороде вырастили украинский сорт киви (ВИДЕО)

28.09.2016 (09:40)
В Ужгороде вывели уникальный морозостойкий сорт киви
В Ужгороде вывели уникальный морозостойкий сорт киви
В Ужгороде вырастили уникальный сорт киви, это первый в мире сорт морозостойкой лианы. Она выдерживает температуру до минус тридцати градусов и обильно плодоньсит. Украинцы могут экспортировать киви не хуже Испании или Эквадора.
Хозяева делают из урожая зеленое варенье, маринады и алкоголь, чтобы урожай не пропал.
Подробнее об успешном украинском бизнесе смотрите в видеосюжете ТСН:



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Интернет-издание
UA- Reporter.com
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