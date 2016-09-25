В Ужгороде вырастили украинский сорт киви (ВИДЕО)

28.09.2016 (09:40)

В Ужгороде вывели уникальный морозостойкий сорт киви

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В Ужгороде вырастили уникальный сорт киви, это первый в мире сорт морозостойкой лианы. Она выдерживает температуру до минус тридцати градусов и обильно плодоньсит. Украинцы могут экспортировать киви не хуже Испании или Эквадора.Хозяева делают из урожая зеленое варенье, маринады и алкоголь, чтобы урожай не пропал.Подробнее об успешном украинском бизнесе смотрите в видеосюжете ТСН: