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В Закарпатье выбирали лучшего гуцульского коня (ФОТО)

28.09.2016 (10:13)
В течение 10 лет проводится конкурс лошадей гуцульской породы
В течение 10 лет проводится конкурс лошадей гуцульской породы

В течение двух дней в селе Голубино на Закарпатье выбирали лучшего гуцульского коня

В течение 10 лет проводится конкурс лошадей гуцульской породы, в рамках которого проходит и государственная аттестация жеребцов для племенного использования. Кроме этого, состоялась также Международная научно-практическая конференция, на которой украинские и польские ученые обсуждали направления развития коневодства Украины и Европы. А уже на следующий день проходил конкурс лошадей гуцульской породы.
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Сначала судьи оценивали экстерьер и внешний вид лошадей, далее — испытания гуцульскими тропами. Только тот «гуцулик», который бесстрашно их преодолеет, попадет в украинскую Государственную племенную книгу.

Лошади должны были преодолеть 17 препятствий: узкий лабиринт, крутой спуск-подъем, переход через воду, мостик. Подобные препятствия «гуцулки» преодолевают ежедневно, ведь лошадей именно этой породы используют для туристических прогулок крутыми склонами Карпат.
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Международный состав жюри тщательно оценивал каждую лошадь. Судьи говорят — важно сохранить чистоту этой породы, ведь она — исчезающая. Это древнейшая украинская порода лошадей, которая происходит с Гуцульщины. Первое письменное упоминание о ней, как предполагают, происходит с 1603 года. И если в Польше сейчас насчитывается 1500 племенных кобыл гуцульской породы, то в Украине — едва сотня. С испытаниями конкурса лучше справилась кобыла Быстрица.
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