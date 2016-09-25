На Закарпатье у предпринимателей мошенники выманивают деньги от имени Москаля

|На Закарпатье активизировались мошенники
Последние несколько недель на Закарпатье активизировались мошенники, которые, прикрываясь именем Геннадия Москаля, пытаются выманить у предпринимателей деньги.
Уже зафиксировано несколько случаев, когда на предприятия звонила женщина и, представляясь помощницей председателя Закарпатской ОГА, просила передать несколько десятков тысяч гривен на банковский счет якобы для отдыха в области детей из зоны АТО.
- Прошу не вестись на подобные глупости, - отмечает Москаль. - Никому никаких поручений просить средства я никогда не давал и давать не буду. Поэтому если кто-то будет пытаться от моего имени (или имени работников ОГА) выманить деньги, просьба сразу обращаться в полицию.
На Закарпатье участились попытки телефонных мошенничеств (ВИДЕО)
Рейтинг: 0