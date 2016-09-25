В Закарпатье иностранцы ограбили пункт обмена валюты

|Воры унесли 1400 долларов
ЧП произошло вчера в Берегово. С одного из местных обменников воры унесли 1400 долларов.
Об этом сообщает ГУ НП в Закарпатской области.
Полиции удалось задержать четырех злоумышленников, которыми оказались граждане из Ирана и прилетели недавно из Киева. В их машине было найдено почти 50 000 долларов, около 6000 евро, 35 000 рублей, 3 миллиона иранских реалов, рупии, злотые, тенге и почти 60 000 гривен.
Задержанных «гастролеров» проверяют на причастность к другим ограблений.
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