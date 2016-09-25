С 1 октября украинцев задушат огромными штрафами

28.09.2016 (11:15)

Размер штрафа составит 20 процентов от налога

Украинцы, получившие квитанции на налог на роскошь и не оплатившие их, с 1 октября будут вынуждены оплатить не только квитанцию – им начислят штраф за задержку оплаты.

Размер штрафа составит 20 процентов от налога. Этот налог на недвижимость украинцы теперь должны оплачивать только один раз в год, и он будет начисляться только тем гражданам, в собственности которых дома или квартиры с большой площадью. Налог платится на дома площадью больше 120 квадратных метров и на квартиры площадью больше 60 квадратных метров. Размер налога устанавливается индивидуально, местными советами, однако он не может превышать двух процентов от минимальной оплаты труда.

В следующем году правительство повысит «планку» до трех процентов. Налог нужно было заплатить еще до 1 сентября, и в сентябре штраф достигал только десяти процентов. Однако, согласно закону, если срок задержки оплаты превышает 60 дней, штраф увеличивается до 20 процентов. Если и через два месяца владелец недвижимости не заплатит налог, дело может дойти до суда и конфискации имущества.

Безвизовым режимом с Евросоюзом не сможет воспользоваться большинство украинцев