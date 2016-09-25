С 1 октября украинцев задушат огромными штрафами

|Размер штрафа составит 20 процентов от налога
Украинцы, получившие квитанции на налог на роскошь и не оплатившие их, с 1 октября будут вынуждены оплатить не только квитанцию – им начислят штраф за задержку оплаты.
Размер штрафа составит 20 процентов от налога. Этот налог на недвижимость украинцы теперь должны оплачивать только один раз в год, и он будет начисляться только тем гражданам, в собственности которых дома или квартиры с большой площадью. Налог платится на дома площадью больше 120 квадратных метров и на квартиры площадью больше 60 квадратных метров. Размер налога устанавливается индивидуально, местными советами, однако он не может превышать двух процентов от минимальной оплаты труда.
В следующем году правительство повысит «планку» до трех процентов. Налог нужно было заплатить еще до 1 сентября, и в сентябре штраф достигал только десяти процентов. Однако, согласно закону, если срок задержки оплаты превышает 60 дней, штраф увеличивается до 20 процентов. Если и через два месяца владелец недвижимости не заплатит налог, дело может дойти до суда и конфискации имущества.
Безвизовым режимом с Евросоюзом не сможет воспользоваться большинство украинцев
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Когда будет срублено последнее дерево, когда будет отравлена последняя река, когда будет поймана последняя птица, – только тогда вы поймете, что деньги нельзя есть
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Что ни день то "покращеня" от самозванной власти ЖИДОВ ПО НОВОМУ,а не пора ли и их потрясти и вытрясти награбленное праведными трудами?