В Мукачеве полицейские задержали базарных продавцов-грабителей

28.09.2016 (11:21)

На рынке в Мукачево у парня отобрали мобилку

На рынке в г.Мукачево трое юношей, которые продают арбузы, среди белого дня отобрали мобильный телефон у 19-летнего парня, который работает на этом же рынке.

На тел.102 в полицию г.Мукачево позвонил 19-летний житель Мукачево, который сообщил, что около 14 часов на торговом рынке "ГИД" в г.Мукачево на него напали трое молодых людей, избили и отобрали мобильный телефон «Самсунг».

Пострадавший выполняет на рынке ремонтные работы и знает грабителей, которые продают на этом же рынке арбузы.

Двух грабителей по «горячим следам» задержали патрульные полицейские. Это мукачевцы возрастом 21 и 27 лет. Старший уже имеет судимость за совершение краж.

Личность третьего злоумышленника правоохранители уже установили, его разыскивают.

По данному факту начато досудебное расследование по ч.2 ст.186 Уголовного кодекса Украины (грабеж, соединенный с насилием, по предварительному сговору группой лиц). Грабителям грозит лишение свободы на срок от четырех до шести лет.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области

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