Парубий три года подряд каждый квартал ждет нападения Путина

|Парубий ждет усиления агрессии России
Полномасштабная агрессия Российской Федерации против Украины может произойти в ближайшие два месяца. Об этом заявил глава Верховной Рады Андрей Парубий.
«Я действительно считаю, что сейчас месяц-два являются наиболее критическими в агрессии России против Украины потому, что международное направление не обозначено», – отметил Парубий.
По его мнению, это связано с проведением выборов в Соединенных Штатах, а также в некоторых странах Европейского союза. Парубий акцентировал внимание на том, что этот фактор будет учтен в работе Верховной Рады Украины.
Напомним, что президент Российской Федерации Владимир Путин ранее поручил провести внезапную проверку боеготовности Вооруженных сил страны.
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