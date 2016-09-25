Парубий три года подряд каждый квартал ждет нападения Путина

28.09.2016 (11:49)

Парубий ждет усиления агрессии России

Полномасштабная агрессия Российской Федерации против Украины может произойти в ближайшие два месяца. Об этом заявил глава Верховной Рады Андрей Парубий.

«Я действительно считаю, что сейчас месяц-два являются наиболее критическими в агрессии России против Украины потому, что международное направление не обозначено», – отметил Парубий.

По его мнению, это связано с проведением выборов в Соединенных Штатах, а также в некоторых странах Европейского союза. Парубий акцентировал внимание на том, что этот фактор будет учтен в работе Верховной Рады Украины.

Напомним, что президент Российской Федерации Владимир Путин ранее поручил провести внезапную проверку боеготовности Вооруженных сил страны.

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