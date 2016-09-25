На КПП "Ужгород" задержали украинку с двойным гражданством

28.09.2016 (12:08)

Украинка незаконного пересекала границу на КПП "Ужгород"

Гражданка Украины, которая направлялась из Словакии в Украину осуществила попытку незаконного пересечения государственной границы.

В ЧП "Ужгород" задержали украинку с двойным украинский-венгерским гражданством, Так, при прохождении пограничного контроля в международном пункте пропуска «Ужгород», наша соотечественница решила воспользоваться венгерским загранпаспортом.

Однако, в ходе проверки документов оказалось, что женщина по паспорту гражданки Венгрии нарушила срок пребывания на территории Украины и своевременно не оплатила штраф. Однако позже, в ходе опроса, женщина призналась, что является гражданкой Украины и предъявила украинский паспорт. Таким образом, своими действиями наша соотечественница нарушила требования Закона Украины «О гражданстве Украины» и Постановления Кабинета Министров Украины «Об утверждении порядка пересечения ГКУ гражданами Украины».

Как результат, на правонарушительницу был составлен административно-процессуальные документы. Решение об ответственности перед законом и его дальнейшую судьбу определит суд.

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