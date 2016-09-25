На трассе "Киев-Чоп" очередная смертельная авария (ФОТО)

28.09.2016 (12:28)

Смертельное ДТП на трассе "Киев-Чоп"

Вчера вечером на трассе Киев-Чоп столкнулись грузовик и легковушка. Тридцатитрехлетний водитель автомобиля марки "Mazda" ехал в направлении Здолубнова со стороны Дубно. Мужчина выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком.

В результате столкновения легковушка отбросило на обочину, а "МАЗ" съехал в кювет. Водитель "Mazda" погиб на месте происшествия, водитель грузовика получил ушибы лица. Все транспортные средства доставили на спецплощадку города Ровно.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения открыто уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

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