Вор из Закарпатья несколько месяцев орудовал на Тернопольщине

28.09.2016 (13:25)

Закарпатский вор-рецидивист "чистил" жителей Тернопольщины

Разбитые металлопластиковые окна, повреждены рамы и другие следы проникновения оставляли после себя неизвестный квартирный вор на Тернопольщине. От рук злоумышленника пострадали жители областного центра, Тернопольского и Чертковского районов.

По словам следователя Тернопольского отдела полиции Мирона Шеремета, все преступления были между собой похожи. Злоумышленник проникал в дома на первом или втором этажах. В помещениях вор искал ценные вещи, которые можно быстро и незаметно реализовать. Чаще всего он воровал наличные, ювелирные изделия, электронику, бытовую технику и инструменты.

С одной квартиры в областном центре злоумышленник похитил восемь тысяч долларов, шестьдесят коллекционных карманных часов, более двадцати ювелирных изделий и ноутбук. В селе Петриков Тернопольского района неизвестный присвоил бытовую технику и электронику на более две тысячи гривен.

Подобным был почерк вора и в Черткове. Там он из дома пенсионерки похитил вещей на десять тысяч гривен. Среди прочего были драгоценные украшения. Еще дважды злоумышленник пытался проникнуть в помещения через разбитые окна, однако завершить запланированное ему не удалось.

Не побрезговал вор и воровством в Чортковском храме. Уже привычным для себя способом он проник в Церковь христиан веры евангельской, где похитил бытовую технику и другие ценные вещи.

Именно в Черткове правоохранителям удалось поймать злоумышленника. Мужчина пытался покинуть пределы нашей области. Его на автовокзале заметил полицейский патруль. Правоохранители попросили неизвестного показать документы, на что тот отреагировал неадекватно.

Мужчину пригласили в отдел полиции, где установили его личность. Это - ранее судимый за тридцать имущественных преступлений сорокалетний житель Закарпатья. Он конце 2015 года вышел из мест лишения свободы.

Результаты экспертиз и проверок, проведенных правоохранителями, установили причастность мужчины к совершению многочисленных краж. Человек в них признался. Он рассказал, что краденое сбывал на рынках и в ломбардах, а некоторые вещи хранил в тайниках.

Часть краденого полицейские нашли и изъяли.

Серийном вору-рецидивисту инкриминируют две квартирные кражи в областном центре, три в Тернопольском районе и две в Черткове. По фактам этих семи преступлений возбуждены уголовные производства по части третьей статьи 185 УК Украины - кража, соединенная с проникновением в жилье другое помещение или хранилище. Сейчас полицейские устанавливают причастность злоумышленника и к другим подобным преступлениям.

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