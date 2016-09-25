Гиркин заявил о желании Кремля вернуть Крым Украине

28.09.2016 (13:59)

Гиркин о заявлении Кобзона: Похоже, Кремль собирается избавиться от Крыма

Игорь Гиркин, бывший главарь боевиков, прокомментировал заявление Иосифа Кобзона о том, что аннексированный Крым является непосильной ношей для России.

На своей странице ВКонтакте Гиркин пишет о том, что заявление скандального российского певца можно понимать, как желание Кремля вернуть Крым Украине.

Бывший главарь боевиков отмечает, что Иосиф Кобзон подал определенный сигнал Киеву, намекнув на то, что Россия не может больше финансировать оккупированный полуостров, и он должен снова вернуться в состав Украины. Заявление российского певца, по словам Гиркина, было сделано в абсолютно адекватном состоянии, и Кобзон отдавал отчет своим словам, иначе бы он вообще не стал ничего говорить.

Более того, Кобзона заставили это сказать, поскольку он является достаточно авторитетной фигурой в России, к тому же, поддерживает агрессию на Донбассе, и, если певец говорит такие вещи, в них заложен некий смысл. Гиркин считает, что Кобзон воспользовался своим авторитетом и таким способом он готовит общественное мнение в России к необходимости избавиться от полуострова Крым.

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