Самое главное на дебатах Клинтон и Трампа

28.09.2016 (14:30)

Хиллари Клинтон уверенно победила Дональда Трампа на первых дебатах

Хиллари Клинтон уверенно победила Дональда Трампа на первых дебатах, где обсуждались вопросы экономики, внешняя политика США и репутация кандидатов

В университете Хофстра в штате Нью-Йорк сегодня прошли первые теледебаты между кандидатами в президенты США - демократом Хиллари Клинтон и республиканцем Дональдом Трампом. Дебаты имеют исключительное значение, так как в последние недели соперники в президентской гонке шли ноздря в ноздрю. Согласно опросу YouGov/Economist от 18-19 сентября, Хиллари Клинтон могла рассчитывать на 45% голосов избирателей, Дональд Трамп - 44%. Тема первых дебатов звучала как "направление развития Америки, достижение процветания и обеспечение безопасности", что позволило кандидатам затронуть вопросы как внутренней, так и внешней политики, передает ЛІГА.net.

Экономика

Дебаты начались с острых нападок обоих кандидатов на предыдущие администрации по экономическим вопросам.

Дональд Трамп раскритиковал экономическую политику демократических администраций Билла Клинтона и Барака Обамы, в частности заключенный при первом из них договор о свободной торговле с Мексикой и Канадой (НАФТА) и режим наибольшего благоприятствования в торговле, который действует для Китая. По мнению Трампа, Мексика и Китай лишили американцев сотен тысяч хороших рабочих мест, особенно в индустриальных штатах Ржавого пояса, таких как Мичиган и Огайо, где десятки промышленных предприятий исчезли в последние три десятилетия. "Я верну им работу", - заявил Трамп, обещая пересмотреть "дефектные" торговые соглашения. Он также напомнил, что при администрации Обамы госдолг США вырос вдвое, до $20 трлн.

Хиллари Клинтон напомнила, что при администрации Билла Клинтона, заключившей торговые договора, экспорт США вырос на 30% и наблюдался постоянный рост экономики. Наибольший же спад в экономике США произошел при республиканской администрации Джорджа Буша-младшего, которая сократила налогообложение для наиболее богатых граждан и корпораций, и не поддержала средний класс во время кризиса 2008-2009 годов, в результате которого около 9 млн человек лишились работы, а 5 миллионов - жилья.

Трамп также обвинил Клинтон в поддержке Транстихоокеанского торгового соглашения между 12 странами Америки и Азии, которое подписала администрация Обамы. Это соглашение вызвало акции протеста в США, многие американцы посчитали, что оно чрезмерно увеличивает права корпораций. Клинтон действительно поддерживала идею заключения соглашения, когда была госсекретарем, но затем заявила, что в нем слишком много недостатков и в ходе президентской кампании критиковала его. Это не остановило кандидата республиканцев. "Вы назвали это соглашение золотым стандартом!", - заявил Трамп в ходе дебатов. "Дональд, я знаю, что вы живете в своей собственной реальности", - парировала экс-госсекретарь.

Налоги

Трамп назвал вредным план Клинтон по подготовке повышения налогов на богатых, свой же план сокращения налогов он назвал самым радикальным со времен 40-го президента США Рональда Рейгана (1981-1989). По мнению Трампа, корпорациям и наиболее богатым гражданам нужно сокращены налоги, потому что они создают рабочие места, а из-за высоких налогов сейчас они вынуждены переносить производства в другие страны. "Они уходят из нашей страны, чтобы заработать деньги", - подчеркнул Трамп.

В ответ на обвинения Трампа в поддержке политики непомерных налогов, существующих для бизнеса, Клинтон заявила: "Я чувствую сегодня вечером меня обвинят во все бедах страны". Трамп парировал: "Почему бы и нет?".

Кандидат демократов отметила, что налоговая политика призвана поддерживать средний класс, а не создавать дополнительные преимущества для сверхбогатых и крупных корпораций. По мнению Клинтон, план Трампа по сокращению налогов для корпораций будет способствовать новому экономическому спаду и потере 3,5 млн рабочих мест.

Деловая репутация Трампа

Вопрос налогообложения плавно перерос в обсуждение деловой репутации Трампа и его нежелания публиковать налоговую декларацию. "Почему он не хочет публиковать свою налоговую декларацию? Может быть, он не так богат, как он говорит ... Существует что-то, что он прячет.. Кому же он должен деньги? Может быть, он не хочет, чтобы американский народ, все, кто смотрят нас сегодня, знали, что он не заплатил никаких федеральных налогов?...Если он ничего не заплатил, это означает ноль для армии, ноль для ветеранов, ноль для школ и здравоохранения", - заявила Клинтон. По мнению кандидата демократов, американский народ имеет право видеть налоговую декларацию кандидата в президенты - это уже свыше 40 лет является традицией в американской политике.

Трамп лишь отметил, что находится под аудитом, и как только аудит закончится, он опубликует декларацию, несмотря на то, что юристы отговаривают его делать это.

Клинтон напомнила аудитории, что ее соперник был банкротом шесть раз, хотя большинство хороших американских бизнесменов не обанкротились ни разу, и его поведение в бизнесе может быть особо вредным для руководства государством. Она также обвинила его в невыплате зарплат рабочим и подрядчикам. "Вы построили бизнес на спинах маленьких людей", - заявила Клинтон и рассказала об архитекторе, которому миллиардер не выплатил обещанные деньги за строительство гольфклуба. "Может быть, он не работал так, как надо и я не был доволен?", - прокомментировал кандидат республиканцев.

Скандал с частным почтовым сервером Клинтон

Чувствуя, что полностью проигрывает кандидату демократов в репутационном вопросе, Трамп вновь поднял тему использования Клинтон частного почтового сервера для отправки писем на должности госсекретаря. "Я сделала ошибку, использовав частный почтовый сервер. Это была ошибка, я взяла на себя ответственность", - моментально принесла извинения кандидат демократов.

Права афроамериканцев и вопрос оружия

Следующей темой обсуждения стал высокий по сравнению с белыми американцами процент афроамериканцев и латинос, которых привлекают в США к ответственности за преступления. Клинтон отметила, что вероятность попадания в тюрьму за ненасильственные преступления в США для афроамериканцев и латино куда выше, чем для белых. "Нам нужно восстановить доверие между общинами и полицией. Полиция должна употреблять силу только когда необходимо. Нам нужна программа второго шанса (для тех, кто попал в тюрьмы за ненасильственные преступления, - ред.), прекращение существования частных тюрем", - сказала госсекретарь. Она обвинила Трампа в поддержке оружейного лобби, которое противится ограничительным мерам по контролю над оружием, в результате чего растет количество преступлений с применением огнестрельного оружия.

"У нас нет закона и порядка. Мы должны забрать оружие у плохих людей", - заявил Трамп. Он отметил, что нелегальные мигранты владеют оружием в США, и афроамериканская община и латинос живут словно в аду, поэтому нужно установить в стране порядок и закон.

Кибератаки и российская угроза

Завершающей темой обсуждения стали вопросы национальной безопасности. Модератор дебатов Лестер Хольт попросил кандидатов высказать мнение по поводу борьбы с киберугрозами. Хиллари Клинтон использовала этот момент, чтобы напомнить о хвалебных заявлениях Трампа в адрес Путина.

"Нет сомнений, что Россия использовала кибератаки против всех видов организаций в нашей стране, и я глубоко обеспокоена этим. Я знаю, что Дональд хвалил Владимира Путина, но Путин играет действительно ... в жесткую, долгую игру... России, Китаю и Ирану должно быть понятно: у США гораздо больше возможностей для ответа и мы не будем просто так разрешать добывать в США информацию", - заявила экс-госсекретарь.

Клинтон напомнила, что Трамп одобрительно отозвался о российской хакерской атаке на почтовые адреса национального комитета Демократической партии в июле. "Это просто неприемлемо. Это одна из причин, почему 50 бывших чиновников в сфере безопасности, которые работали в республиканских администрациях, сказали, что Дональд непригоден быть главнокомандующим", - сказала она.

Трамп отметил, что не уверен в том, что почту демократов взломала именно Россия, так как это мог сделать и Китай, и вообще кто угодно. Он также заверил, что его поддерживают десятки генералов и адмиралов, и вовсе не все так плохо, как описывает Клинтон.

Исламское государство

Клинтон рассказала, что намерена решить проблему группировки Исламское государство, предотвращая ее пропаганду через интернет, интенсифицируя авиаудары в Сирии и Ираке, и оказывая поддержку союзникам на Ближнем Востоке. "За год мы надеемся решить проблему Исламского государства в Ираке и выдавить его из Сирии", - сказала кандидат демократов. Она подчеркнула, что Трамп, оскорбляя мусульман, призывая к запрету на их въезд в США, подрывает союзнические отношения США с мусульманскими странами, так необходимые для уничтожения ИГ. Клинтон также высмеяла существование у Трампа якобы секретного плана по борьбе с Исламским государством. "Да не секретный у него план, у него просто его нет", - отметила госсекретарь.

Трамп в ответ обвинил Обаму и Клинтон в создании вакуума безопасности на Ближнем Востоке из-за вывода американских войск из Ирака. По его мнению, если бы США оставили хотя бы 10 тыс военных в Ираке и нанесли удары по месторождениям нефти, которые используют террористы для финансирования своей деятельности, группировка ИГ не стала бы настолько могущественной.

НАТО и другие союзники

Трамп в ходе дебатов продолжил свои нападки на НАТО. Он отметил, что страны блока, а также Япония, Корея, Саудовская Аравия должны платить большую цену за помощь США. "Мы не можем защищать страны, которые не платят нам того, что мы заслуживаем", - отметил Трамп. По его мнению, НАТО также должен играть важную роль в борьбе с терроризмом, чего нет на данный момент.

Клинтон заявила, что НАТО уже доказал свою эффективность, когда принял решение о проведении операции в Афганистане в 2001 году, после нападения террористов на США. "Я хочу заверить наших союзников - Японию, Корею и других: у нас есть договора о взаимопомощи и мы будем их уважать. Я намереваюсь быть лидером страны, на которую могут рассчитывать друзья во всем мире", - подчеркнула она. Клинтон также добавила, что будет бороться с государствами-изгоями, которые нарушают международное право.

Ядерное оружие

Клинтон остро раскритиковала заявление Трампа о том, что его не заботит, какие страны получат ядерное оружие - несколько месяцев назад кандидат республиканцев заявил, что разработка ядерного оружия Кореей, Японией или Саудовской Аравией не является проблемой. Хиллари напомнила, что США борются за ядерное нераспространение, и заявление Трампа безответственное, особенно если взять во внимание фактор террористов. "Это по-прежнему угроза №1 в мире, и будет огромной проблемой, если террористы получат доступ к ядерным материалам", - отметила она.

Экс-госсекретарь высоко оценила ядерную сделку с Ираном, напомнив, что удалось вынудить эту страну отказаться от создания ядерного оружия под давлением санкций. "Это называется дипломатией, это называется строительство коалиций", - заявила Клинтон, осудив готовность Трампа решить иранскую ядерную проблему военным путем. Трамп назвал ядерную сделку с Ираном ужасной и создающей проблемы.

Темперамент Трампу не помог

Под конец дебатов Трамп заявил, что у него замечательный темперамент, а вот у Клинтон не хватает выдержки, а опыт в управлении государством, который она получила - плохой. Он также обвинил кандидата демократов в распространении негативной рекламы о нем, на которую она якобы потратила сотни миллионов долларов.

Хиллари Клинтон заявила, что у нее достаточно выдержки и опыта работы на государственных должностях, свидетельство чему -112 зарубежным визитов на должности госсекретаря и участие в 11-часовых слушаниях в Конгрессе. Под занавес дебатов она припомнила Трампу его заявления об американках: "Это тот человек, который назвал женщин свиньями, разгильдяйками и собаками, тот, кто сказал, что беременность является неудобством для работодателей, который говорит, что женщины не заслуживают равной оплаты труда", - сказала Клинтон.

В завершающих выступлениях оба кандидата пообещали признать результаты выборов. "Я поддерживаю нашу демократию. Иногда ты выигрываешь, иногда ты проигрываешь. Но я, конечно, будет поддерживать исход этих выборов. Я надеюсь, что вы придете и проголосуете так, как будто ваше будущее зависит от этого выбора, потому что я думаю, что зависит", - заявила Хиллари Клинтон. "Я хочу снова сделать Америку великой. Я хочу быть в состоянии сделать это. Я не верю, что Хиллари это сделает. Но если она победит, я точно поддержу ее", - заверил Трамп.

Согласно опросу CNN/ORC 62% телезрителей считают, что в ходе дебатов выиграла Хиллари Клинтон, лишь 27% отдают преимущество ее сопернику. В целом атмосферу дебатов наиболее верно передает замечание Клинтон в адрес соперника: "Я думаю, что Дональд просто критикует меня за подготовку к этим дебатам. Да, я хорошо подготовилась. Вы знаете, к чему я еще подготовилась? К тому, чтобы быть президентом". Успех на первых дебатах возвращает Клинтон явное лидерство в президентской гонке, которое пошатнулось в начале сентября из-за состояния ее здоровья и успехов Трампа в агитации в штатах Ржавого пояса. Следующие дебаты Трампа и Клинтон запланированы на 9 октября, а 4 октября состоятся дебаты кандидатов в вице-президенты США.

Теледебаты Клинтон и Трампа с переводом на русский язык (ВИДЕО)